XRP Prognose am 19. September 2026, Wal-Zuflüsse auf Sechsmonatshoch bei 1,40 Dollar

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Die XRP Prognose dreht sich am 19. September zum zweiten Mal in einer Woche. Der Kurs springt um rund sieben Prozent auf 1,40 Dollar, nachdem Bitcoin die Marke von 80.000 Dollar zurückerobert hat. Gleichzeitig erreichen die Zuflüsse großer Wallets auf Binance den höchsten Stand seit sechs Monaten. Vier Tage zuvor war der CLARITY Act im Senat gescheitert und der Kurs auf 1,28 Dollar gefallen. Kauft hier also das große Geld, oder erholt sich nur ein überverkaufter Markt für ein paar Tage? Die Daten der letzten 24 Stunden und die nächsten Widerstandszonen entscheiden über die XRP Prognose.

XRP Prognose heute, Wal-Zuflüsse, Evernorth und der Weg zum Golden Cross

Am 15. September verfehlte der CLARITY Act im Senat die nötige Mehrheit mit 49 gegen 50 Stimmen, und einen Tag darauf erhöhte die Fed den Leitzins. XRP verlor daraufhin rund zehn Prozent und rutschte auf 1,28 Dollar. Seitdem ist Bitcoin über 80.000 Dollar zurückgekehrt, und Kapital fließt zurück in große Altcoins. Für die XRP Prognose ist das der erste positive Impuls seit dem Votum.

Laut KuCoin eröffnete XRP bei 1,2964 Dollar, erreichte 1,4028 Dollar und notiert aktuell nahe 1,40 Dollar. Der RSI liegt bei 54,6 und der ADX bei 35,2, ein tragfähiger Trend ohne überkaufte Lage. Der Abstand zwischen dem 50 und dem 200 Tage Durchschnitt schrumpft, und Händler rechnen Mitte Oktober mit einem Golden Cross. Benzinga meldet die höchsten Zuflüsse großer Wallets auf Binance seit sechs Monaten. Die von Ripple gestützte Treasury Firma Evernorth sicherte sich 30 Millionen Dollar für XRP Käufe.

Die Aktionäre des Fusionspartners Armada stimmen am 30. September ab, danach soll XRPN an der Nasdaq starten. Die Zone zwischen 1,50 und 1,55 Dollar bleibt der entscheidende Widerstand. Nach unten stützt die mehrfach getestete Marke von 1,30 Dollar die XRP Prognose. Die XRP Prognose bleibt damit konstruktiv, doch sie stößt an eine mathematische Grenze. Bei rund 88 Milliarden Dollar Bewertung bedeutet selbst ein Sprung auf 2 Dollar nur etwa 45 Prozent. Wer größere Vielfache sucht, schaut deshalb eine Ebene tiefer, dort wo Projekte noch vor ihrem ersten Börsenkurs stehen.

Pepeto, der Presale mit geprüfter Börse hinter dem Listing

Genau dieses Muster, das die XRP Prognose derzeit prägt, zeigt sich auch eine Stufe tiefer. Dort hat ein Presale namens Pepeto mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, während große Coins noch um ihre Widerstände kämpfen. Der Einstieg liegt bei 0,000000188 Dollar, also auf einem Niveau, das nach einem Listing nicht mehr existiert.

Der Presale wurde so gebaut, dass Halter ein klares Listing innerhalb einer geprüften und bereits laufenden Börse bekommen. Wer einsteigt, kann jeden Token Vertrag mit dem eingebauten Risiko Scanner auf versteckte Gefahren prüfen, bevor Kapital bewegt wird. Über die Brücke lassen sich Bestände ohne Gebühr zwischen verschiedenen Ketten verschieben, sodass jeder Dollar im Presale durch Werkzeuge geschützt bleibt, die bereits laufen. SolidProof hat den gesamten Programmcode geprüft und bestätigt, bevor der Presale überhaupt geöffnet wurde, und genau das nimmt dem Einstieg das Vertragsrisiko, an dem die meisten Presales scheitern.

Hinter Pepeto steht der Entwickler, der den ersten Pepe Meme Coin geschaffen hat. Dieser Token erreichte einen Wert von 11 Milliarden Dollar, ohne eine einzige funktionierende Anwendung und mit einer Menge von 420 Billionen Token. Im Team arbeitet außerdem ein Entwickler, der zuvor bei Binance tätig war und eine Listing Strategie mitbringt, die andere Presale Teams nicht haben. Prognosen sehen das Ergebnis bei 150x oder höher, falls Pepeto auch nur einen dünnen Teil des früheren Pepe Hochs erreicht. Das erwartete Binance Listing ist dabei das eine Ereignis, das solche Zahlen in reale Gewinne verwandeln könnte.

Der Zugang zu solchen Preisen verschwindet meist schneller, als der Markt es ankündigt. Wer heute einsteigt, hält am Listing Tag einen Preis, den der erste Börsenkurs nach oben korrigieren dürfte. Alle anderen zahlen dann am offenen Markt einen Aufschlag für denselben Token. Die laufenden Werkzeuge von Pepeto lassen sich vor dem Einstieg selbst testen.

Fazit

Die XRP Prognose zeigt einen Markt, der sich nach dem Rückschlag stabilisiert und auf institutionelle Nachfrage setzt. Doch bei 88 Milliarden Dollar Bewertung bleibt der Weg nach oben eine Frage von Prozenten, nicht von Vielfachen. Pepeto steht am anderen Ende dieser Rechnung, weil dort noch kein Börsenkurs existiert, der das Potenzial begrenzt. Die geprüfte Börse, die Brücke und der von SolidProof bestätigte Code liegen vor dem Listing bereit. Die offizielle Pepeto-Website zeigt, wie viele Wallets diese Entscheidung bereits getroffen haben. Wer wartet, kauft denselben Token nach dem Listing zu einem Preis, den er heute noch selbst bestimmen könnte.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die XRP Prognose nach dem Kurssprung vom 19. September?

XRP notiert nahe 1,40 Dollar, rund sieben Prozent höher als vor 24 Stunden. Die Unterstützung liegt bei 1,30 Dollar, der Widerstand zwischen 1,50 und 1,55 Dollar.

Warum wird Pepeto neben der XRP Prognose so häufig genannt?

Pepeto ist ein Presale mit mehr als 10 Millionen Dollar Volumen, von SolidProof geprüftem Code und laufender Börse. Der Einstiegspreis liegt unter dem erwarteten Binance Listing. Details auf der offiziellen Pepeto-Website unter https://pepetocoin.com.