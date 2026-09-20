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MSITEK nimmt am Retail Innovation Lab der New York Fashion Week teil



20.09.2026 / 23:30 CET/CEST

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WALDORF, Deutschland, 20. September 2026 /PRNewswire/ -- MSITEK , globaler SAP -Partner und Anbieter von Lösungen für die digitale Transformation, nahm während der New York Fashion Week (NYFW) am Retail Innovation Lab von NYFW Collections und SAP in New York teil. Als innovativer SAP-Partner war MSITEK eingeladen, seine Sichtweise zu Innovationen in Unternehmen, digitaler Transformation und der zunehmenden Bedeutung von KI für die Zukunft des Modeeinzelhandels einzubringen. Das Retail Innovation Lab ist ein Erlebnis, bei dem die Mode im Mittelpunkt steht und das zeigt, wie vernetzte Customer Journeys und Einzelhandelsabläufe zusammenwirken. Das Lab zeigt, wie KI, Kundenabsichten und Echtzeitdaten aus dem Geschäft für relevantere, personalisierte Erlebnisse entlang der gesamten Customer Journey im Modeeinzelhandel sorgen können. SAP, MSITEK und ein Netzwerk von Partnern gestalten im Retail Innovation Lab gemeinsam die Zukunft des vernetzten Modeeinzelhandels. MSITEK an der Schnittstelle von Technologie, Modeeinzelhandel und Innovation Die NYFW bietet eine einzigartige Kulisse, um Führungskräfte aus den Bereichen Technologie, Einzelhandel, Mode und Wirtschaft zusammenzubringen und zu erörtern, wie Innovationen das Kundenerlebnis, die Betriebsabläufe und die Art und Weise, wie Unternehmen im Wettbewerb bestehen, neu gestalten. Im Rahmen seiner Teilnahme gewährte MSITEK einen ersten Einblick in seine Smart Retail AI -Anwendung, die während der Events der New York Fashion Week vorgeführt wurde. Die für Führungskräfte im Einzelhandel entwickelte Lösung nutzt KI, um Erkenntnisse aus Filialdaten zu gewinnen. So können Unternehmen Verluste erkennen, die Nachfrage prognostizieren und Filialdaten in konkrete Maßnahmen umsetzen - was intelligentere Bestandsentscheidungen, schlankere Abläufe und eine bessere Filialleistung ermöglicht. "Wir freuen uns sehr, Teil des Retail Innovation Lab auf der New York Fashion Week zu sein", sagte Ashoo Tuli , Mitgründer und CEO von MSITEK. "Die New York Fashion Week ist eine außergewöhnliche Plattform, auf der Kreativität, Technologie und Führungskräfte aus der Wirtschaft zusammenkommen. Für MSITEK ist dies eine Gelegenheit, Ideen auszutauschen, unsere Innovationen zu präsentieren und zu untersuchen, wie KI greifbare geschäftliche Ergebnisse für den Modeeinzelhandel erzielen kann." Informationen zu MSITEK MSITEK ist ein globaler SAP-Partner mit mehr als 10 Jahren Erfahrung darin, Unternehmenstechnologien in Innovation, Agilität und messbare geschäftliche Ergebnisse umzusetzen. Auf der Grundlage seiner Fachkompetenz in den Bereichen SAP Business AI-Plattform, Business Data Cloud, S/4HANA, Cloud-Transformation und intelligente Automatisierung unterstützt MSITEK Unternehmen in Nordamerika, Europa und auf globalen Märkten bei der Modernisierung, Innovation und Beschleunigung ihres Wachstums. Als Advanced-Level-Partner für die Kompetenzbereiche Business AI Platform und BDC arbeitet MSITEK weiterhin mit SAP zusammen, um Unternehmensinnovationen der nächsten Generation zu realisieren. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/msitek-nimmt-am-retail-innovation-lab-der-new-york-fashion-week-teil-302884093.html



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