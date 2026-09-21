Hot Stocks KW 38 / 2026: Neue Dynamik im Gesundheits- und Life-Science-Sektor!

Wie Diagnostik, Medizintechnik und Pharma die Märkte erobern!

Der Gesundheits- und Life-Science-Sektor steht bei Investoren derzeit wieder im Rampenlicht und bietet eine faszinierende Mischung aus defensiver Stabilität und hochdynamischem Wachstum. Die weltweite Alterung der Bevölkerung und die Zunahme chronischer Krankheiten sorgen für eine kontinuierliche, konjunkturunabhängige Grundnachfrage nach Diagnostik, Medizintechnik und Arzneimitteln.

Nach einer Konsolidierungsphase im Sektor zeichnet sich eine deutliche Neubewertung ab. Starke Quartalszahlen, solide Bilanzstrukturen und eine rege M&A-Aktivität (Übernahmen und Fusionen) bringen neues Kapital zurück in den Healthcare-Bereich.

Quest Diagnostics (DGX)

Die Story: Als einer der führenden Anbieter von medizinischen Diagnostik- und Labordienstleistungen profitiert Quest Diagnostics kontinuierlich von der Nachfrage im Gesundheitswesen. Die Kombination aus stabilen Einnahmen und Effizienzsteigerungen im Diagnostikmarkt sorgt für solides Vertrauen der Anleger.

Chart-Check: Der Chart zeigt einen sehr dynamischen Aufwärtstrend seit Ende Mai/Juni. Ende Juli gab es ein deutliches Kurs-Gap nach oben, gefolgt von einer dynamischen Rallye. Nach einem leichten Rücksetzer Anfang September in Richtung der 50-Tagelinie setzten die Käufer wieder stark ein. Der Kurs hat kürzlich ein neues Hoch bei ca. 248 USD markiert und konsolidiert nun knapp darunter. Der EMA 20 stützt den Kurs dynamisch von unten.

Avantor (AVTR)

Die Story: Avantor ist ein wichtiger Ausrüster und Zulieferer für Labor- und Life-Science-Kunden. Nach einer Phase der Seitwärtsbewegung hat sich das Sentiment in der Branche gedreht, was dem Titel einen kräftigen Schub verliehen hat.

Chart-Check: Im Mai bildete die Aktie im Bereich um 7,50 USD einen Boden aus und kreuzte die gleitenden Durchschnitte nach oben. Es folgte ein eindrucksvoller, moderater Aufwärtstrend, der sich Ende Juli mit einem massiven Preissprung beschleunigte. Der Trend ist voll intakt: Sowohl EMA 20 als auch EMA 50 steigen steil an. Zuletzt erreichte die Aktie Kurse knapp unter der 16 USD-Marke. Kleine Rücksetzer wurden bisher zügig im Bereich des EMA 20 aufgefangen.

AbbVie (ABBV)

Die Story: Der Pharmagigant überzeugt Investoren durch seine starke Produktpipeline (insbesondere in den Bereichen Immunologie und Onkologie), die das Auslaufen des Humira-Patents zunehmend wettmacht. Das Unternehmen gilt zudem als zuverlässiger Dividendenzahler.

Chart-Check: Nach einem Tiefpunkt im Mai (unter 195 USD) startete ein kraftvoller Aufwärtstrend. Ende Juni/Juli kletterte die Aktie stetig höher und hat im August/September eine Konsolidierung auf hohem Niveau zwischen ca. 255 USD und 268 USD etabliert. Der Kurs schloss zuletzt wieder nahe an den bisherigen Hochs bei 263,52 USD. Der EMA 20 und EMA 50 dienen weiterhin als solide Unterstützung.

Thermo Fisher Scientific (TMO)

Die Story: Thermo Fisher gilt als das Schwergewicht im Bereich Life-Science-Werkzeuge und Analytik. Dank starker Marktposition und breitem Produktportfolio nutzen Investoren das Unternehmen als Ankerinvestment im Health-Care-Sektor.

Chart-Check: Der Chart zeigt einen bilderbuchmäßigen Trendverlauf: Ausgehend vom Mai-Tief von ca. 440 USD stieg die Aktie kontinuierlich an. Ende Juli gab es ein deutliches Kursplus nach oben. Im August konsolidierte der Kurs stabil oberhalb von 600 USD. Mitte September setzte sich der Aufwärtstrend fort und trieb den Kurs dynamisch auf ein neues Hoch bei knapp 660 USD. Der Trend ist übergeordnet sehr bullisch, der EMA 20 stützt den Kurs.

Tagescharts vom 18.09.2026, Quelle: TWS

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 20.09.2026

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