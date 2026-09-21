Die Vonovia-Aktie verabschiedete sich am Freitag auf einem 3-Jahrestief ins Wochenende. Nach dem Wahlsieg der Linken bei der Landtagswahl in Berlin steht zu befürchten, dass der Kurs des deutschen Immobilienkonzerns am Montag weiter in den Keller rauscht. Selbst ein neues 12-Jahrestief bei unter 17 € ist denkbar. Wie groß ist die politische Gefahr für Vonovia wirklich? Wird Vonovia in Berlin enteignet? Die Linke hat es am heutigen Wahltag geschafft, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de