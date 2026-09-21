EQS-News: UD info / Schlagwort(e): Vereinbarung

SSD-Laufwerke der DB-Serie erhalten FIPS 140-3 Validierung



21.09.2026 / 04:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Milestone schließt einen dreijährigen Fahrplan zur Sicherheitszertifizierung ab und treibt die sichere Speicherung für regulierte Branchen und geschäftskritische Anwendungen voran NEW TAIPEI CITY, 20. September 2026 /PRNewswire/ -- UD info gab heute bekannt, dass das in die SSD-Laufwerke der DB-Serie integrierte kryptografische Modul die FIPS 140-3 Validierung im Rahmen des Cryptographic Module Validation Program (CMVP) des National Institute of Standards and Technology (NIST) erhalten hat. Das am 12. August 2026 ausgestellte NIST-CMVP-Zertifikat Nr. 5479 bestätigt die Validierung auf der Gesamtstufe 2. Dieser Meilenstein bietet eine unabhängige Bestätigung dafür, dass das kryptografische Modul der DB-Serie anerkannte Sicherheitsanforderungen erfüllt. Zudem unterstützt es Kunden dabei, Sicherheits-, Compliance- und Beschaffungsanforderungen in Behörden, kritischen Infrastrukturen und anderen missionskritischen Anwendungen zu erfüllen. "Die FIPS 140-3 Validierung spiegelt unser Engagement für Sicherheit wider, das durch eine unabhängige Validierung untermauert wird", sagte Gibson Chen, Geschäftsführer von UD info. "Sie stärkt unsere Fähigkeit, Kunden bei der Erfüllung von Compliance-Anforderungen zu unterstützen und gleichzeitig die Leistung, Zuverlässigkeit und langfristige Verfügbarkeit zu gewährleisten, die für geschäftskritische Anwendungen erforderlich sind." FIPS 140-3 ist der aktuelle Sicherheitsstandard der US-Bundesbehörden für kryptografische Module. Dieser Erfolg schließt die dreijährige Sicherheits-Roadmap von UD info ab, nachdem bereits 2024 die FIPS 140-2 Validierung für die DA-Serie und 2025 die Common-Criteria-Zertifizierung erfolgte. Zusammen verdeutlichen diese Meilensteine das Engagement von UD info für unabhängig validierte Sicherheit und stärken die Position des Unternehmens als vertrauenswürdiger Partner für sichere Speichersysteme bei regulierten und geschäftskritischen Anwendungen weltweit. Die für vielfältige Systemarchitekturen und Einsatzumgebungen konzipierte DB-Serie ist in fünf zertifizierten Konfigurationen erhältlich und kombiniert hardwarebasierte AES-XTS-256-Verschlüsselung mit NVMe-PCIe-Leistung sowie Unterstützung für das TCG-Opal-SSC-Protokoll (Security Subsystem Class). Die vollständigen Produktspezifikationen und Datenblätter stehen unter https://www.udinfo-tech.com/products/ruggedapplications zum Download bereit. UD info wird weiterhin in Zertifizierung, Verschlüsselung und Firmware-Entwicklung investieren, um sein Portfolio an sicheren Speicherlösungen zu erweitern. Durch die Kombination von validierter Sicherheit mit fundiertem Firmware-Know-how und langfristigen Lieferzusagen hilft UD info seinen Kunden, Integrationsrisiken zu reduzieren und zuverlässige Plattformen für sicherheitskritische Anwendungen aufzubauen. Informationen zu UD info UD info ist ein in Taiwan ansässiger Hersteller von Speicherlösungen in Industriequalität, darunter SSDs, SD- und microSD-Karten, eMMC, USB-Sticks und DRAM-Module. Gestützt auf umfassende Kompetenzen im Bereich der Firmware-Entwicklung und langfristige Lieferzusagen bedient UD info Kunden weltweit in den Bereichen Industrieautomation, Transportwesen, Medizin, Energie, Luft- und Raumfahrt, robuste Computertechnik und eingebettete Systeme. Weitere Informationen finden Sie unter www.udinfo.com.tw . Medienkontakt:

sales@udinfo.com.tw View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/ssd-laufwerke-der-db-serie-erhalten-fips-140-3-validierung-302875914.html



21.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News