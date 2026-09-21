STUTTGART, Deutschland, Sept. 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Auf dem Sigenergy Day Europe 2026 skizzierte Sigenergy die nächste Phase seines Wachstums, das über Energiespeicher für Privathaushalte hinaus auf Anwendungen im Gewerbe- und Industriebereich sowie im Versorgungskontext ausgeweitet wird. An der Veranstaltung nahmen fast 400 Investoren, EPC-Unternehmen, Branchenexperten, Vertriebspartner und Kooperationspartner teil, um über die Projektumsetzung, die Anlagensicherheit und den wirtschaftlichen Nutzen von Speichersystemen zu diskutieren.

Das Solar-Plus-Speicher-Projekt in Weissach im Tal zeigt, wie diese Strategie bereits Gestalt annimmt.

Alt: Teilnehmer des Sigenergy Day Europe 2026 besichtigen die Ausstellung zum Projekt "Weissach im Tal"\

Wie das 20-MWh-Projekt in Weissach im Tal realisiert wurde

Das Projekt "Weissach im Tal" in Baden-Württemberg kombiniert eine Solarstromerzeugung von 11,6 MWp mit einem Batteriespeicher von rund 20 MWh. Das Projekt, dessen Eigentümer die DGS GmbH ist, das vom Solarspezialisten Arausol entwickelt wurde und vom europäischen Vertriebspartner Memodo unterstützt wird, wurde Anfang August 2026 in den kommerziellen Betrieb genommen.

Das System umfasst 1.660 Sigenergy-Batteriemodule mit einer Nennleistung von jeweils 12 kWh, 80 Sigen C&I-PV-Wechselrichter mit einer Nennleistung von jeweils 100 kW sowie zwei Mittelspannungs-Umspannwerke mit vorinstallierten Niederspannungsanschlüssen. Es nutzt eine dezentrale SigenStack-Architektur.

Die Installation wurde innerhalb von 20 Tagen abgeschlossen, woraufhin ein zweistündiger Inbetriebnahmeprozess folgte. Anstatt die Speicherkapazität in herkömmlichen Containern zu konzentrieren, wurden die modularen Einheiten unterhalb der PV-Montagestrukturen und in unmittelbarer Nähe der PV-Stränge installiert. Durch diese Lösung konnte der Bedarf an zusätzlichem Bauland, aufwendiger Verkabelung, schwerem Baumaschinenpark und umfangreichen Fundamenten auf ein Minimum reduziert werden. Durch die Integration von Sigenergy-Wechselrichtern, -Transformatoren und -Systemmanagement konnte zudem der Koordinationsaufwand zwischen verschiedenen Anbietern reduziert werden.

In dieser Konfiguration sorgt die Gleichstromkopplung dafür, dass der Energiepfad von der PV-Anlage zur Batterie auf der Gleichstromseite verbleibt. Dadurch wird eine zwischengeschaltete Wechselstrommwandlung vermieden und der Bedarf an speziellen Batterietransformatoren entfällt, was zu einer Steigerung des Gesamtenergieertrags um 3 % bis 4 % beiträgt.

Ein Portfolio für C&I- und Großprojekte

Das Portfolio von Sigenergy deckt verschiedene Projektarchitekturen und -größen ab, von modularen, dezentralen SigenStack-Implementierungen bis hin zu zentralisierten Anwendungen im C&I-Bereich und im Versorgungsmaßstab. Der in Kürze erscheinende SigenCube bietet eine integrierte Lösung für zentralisierte C&I-Anwendungen, während SigenTerra das Portfolio auf Großspeicher- und Solar-plus-Speicher-Projekte erweitert.

SigenStack ist die modulare BESS-Lösung von Sigenergy für gewerbliche Anwendungen, die für einen flexiblen Einsatz unter unterschiedlichen Standortbedingungen konzipiert wurde. Mit 12-kWh-Batteriemodulen, stapelbarer Installation und automatischer Vernetzung der Geräte trägt es dazu bei, die Standortauswahl, die Anordnung der Anlage, die Installation und die Inbetriebnahme zu vereinfachen. Seine kompakte Bauweise und das Sicherheitsmanagement auf Modulebene unterstützen zudem Solar-plus-Speicher-Projekte, bei denen Platzausnutzung, Flexibilität bei der Installation und Anlagensicherheit im Vordergrund stehen.

Der Utility Solar Inverter und der SigenMVT ermöglichen die Stromumwandlung und den Anschluss an das Mittelspannungsnetz. Sigen InSite bietet eine integrierte Systemüberwachung und -verwaltung für alle Projektanlagen. SigenAgent bietet eine intelligente Energieplanung, bei der Daten zu Erzeugung, Last, Strompreisen und Anlagenstatus genutzt werden, um Betriebsentscheidungen zu unterstützen und die systemweite Koordination zu verbessern.

Über Sigenergy

Die Sigenergy Technology Co., Ltd. wurde im Jahr 2022 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Shanghai (HKEX: 6656) und ist ein Technologieunternehmen, das sich auf Lösungen im Bereich der erneuerbaren Energien spezialisiert hat. Das Geschäftsfeld des Unternehmens umfasst die Photovoltaikproduktion, Energiespeicherung und das Laden von Elektrofahrzeugen für Anwendungen im privaten, gewerblichen, industriellen und großtechnischen Bereich.

Geleitet von seiner Strategie "AI in All" integriert Sigenergy künstliche Intelligenz in alle seine Produkte und Energiemanagementsysteme, um eine sicherere, intelligentere und effizientere Energienutzung zu fördern. Das Unternehmen arbeitet mit Kunden und Partnern auf Märkten weltweit zusammen.

Ansprechpartner für Medien

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: Tracy Li

Sigenergy Technology Co., Ltd.

E-Mail: tracy.li@sigenergy.com

Website: www.sigenergy.com

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