Weltweit haben viele Staaten große Rüstungsbudgets beschlossen. Das gilt insbesondere für NATO-Staaten, aber auch andere westliche Verbündete. Die hoch verschuldeten USA bleiben dabei der attraktivste Markt. Neben herkömmlichen Systemen fällt aber auf, dass nun neue Technologien wie Angriffe mit Drohnen, aber ebenso die Verteidigung gegen diese, immer mehr in den Fokus rücken. Wir blicken deshalb heute auf die Aktien von BAE Systems, Volatus Aerospace und AeroVironment.
Enthaltene Werte: CA92865M1023,GB0002634946,US0080731088Den vollständigen Artikel lesen ...
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