Lage, Lage, Lage: Aurania startet Bohrprogramm im historischen Thor's Valley

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Aurania startet in Island sechs Diamantbohrungen über rund 770 Meter. Fünf Löcher sollen historische Hochgrade bestätigen, eine weitere Bohrung testet ein neues Ziel mit Gesteinsproben bis 102 ppm Gold.

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Aurania Resources Ltd.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Aurania Resources · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 21.09.2026, 5:31 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Gold notierte am 18. September 2026 laut der Reuters-Marktübersicht bei rund 4.360 USD je Unze. Das schafft für Goldexplorer ein grundsätzlich unterstützendes Marktumfeld. Für Aurania entscheidet sich der nächste wichtige Projektschritt jedoch an einem konkreten Punkt: Die Bohrungen im Thor's Valley sollen zeigen, ob historische Hochgraddaten unter modernen Standards nachvollziehbar sind.

Am 8. September 2026 meldete Aurania Resources Ltd. (WKN: A2DKJ4) den Beginn des Bohrprogramms auf dem Thormodsdalur-Projekt in Island. Der finnische Dienstleister Arctic Drilling Company Oy Ltd. soll sechs Diamantbohrungen über insgesamt rund 770 Meter niederbringen. Das Programm soll ungefähr einen Monat dauern, danach sollen die Bohrkerne zur Analyse eingereicht werden.

Die Nachricht ist für das Projekt deshalb relevant, weil sie historische Daten mit einer aktuellen, nachweislichen Arbeitsphase verbindet. Fünf Bohrungen sollen als Twin Holes frühere Bohrungen erneut beziehungsweise möglichst nahe an den ursprünglichen Positionen testen. Eine sechste Bohrung zielt auf einen neuen Bereich mit zahlreichen goldführenden Gesteinsbrocken an der Oberfläche. Aurania berichtet dort von Proben bis zu 102 ppm Gold, entsprechend 102 g/t. Das sind Gesteinsproben und keine Bohrergebnisse.

Thor's Valley vereint Lage und historische Daten

Das Projekt heißt offiziell Thormodsdalur und wird von Aurania als Thor's Valley bezeichnet. Es liegt etwa 20 Kilometer östlich von Reykjavík. Die Projektgesellschaft Iceland Resources ehf hält eine nationale Explorationslizenz über rund 51.300 Hektar. Aurania arbeitet dort mit St-Georges Eco-Mining Corp. und Iceland Resources im Rahmen eines Earn-in-Abkommens zusammen, eine vollständige Projektbeteiligung besteht damit nicht automatisch.

Geologisch beschreibt Aurania Thor's Valley als epithermales Gold-Silber-System mit niedriger Sulfidierung. Nach Unternehmensangaben handelt es sich um eine bandartige Chalcedon-Ginguro-Aderstruktur. Gold soll sowohl in freier Form als auch in Verbindung mit Sulfiden vorkommen. Die historische Basis reicht bis 1903 zurück. Zwischen 1911 und 1924 wurden laut Aurania zwei Schächte abgeteuft und rund 400 Meter Strecken aufgefahren. Die produktive Ader wurde historisch auf etwa einen Meter Mächtigkeit und mindestens einen Kilometer Streichlänge geschätzt.

Überlieferte Goldgehalte lagen zwischen 11 und 315 g/t. Der frühere Abbau endete nach den historischen Unterlagen nicht wegen nachgewiesener Erschöpfung, sondern im Zusammenhang mit der Hyperinflation der Weimarer Republik.

Neue Bohrungen testen bekannte und neue Ziele

Sechs Bohrungen bilden den nächsten klaren Meilenstein. Fünf davon sollen historische Treffer unter modernen Bohr-, Probenahme- und QA/QC-Verfahren überprüfen. Die Abkürzung QA/QC steht für Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle. Die sechste Bohrung soll einen neuen Zielbereich testen, der durch hochgradige Gesteinsbrocken an der Oberfläche definiert wurde.

Quelle: Aurania Resources

Die historischen Bohrdaten erklären, warum Aurania diesem Programm hohe Aufmerksamkeit widmet. Zwischen 2005 und 2006 brachte der frühere Betreiber Melmi ehf 32 Bohrungen über 2.431 Meter nieder, gemeldet wurden Ergebnisse bis 415,40 g/t Gold. Nach der Übernahme von Melmi bohrte Iceland Resources im Jahr 2020 weitere elf Löcher über 1.780 Meter und berichtete Ergebnisse bis 113 g/t Gold.

Quelle: Aurania Resources

Die Einzelwerte sind interessant, erlauben aber noch keine Aussage über die Qualität eines größeren Vorkommens. Entscheidend sind Mächtigkeit, Kontinuität, räumliche Ausdehnung und Wiederholbarkeit der Mineralisierung. Genau diese Fragen soll das aktuelle Programm klären.

Die Lage bei Reykjavík kann Exploration vereinfachen

Ein praktischer Pluspunkt ist die Nähe zur isländischen Hauptstadt. Aurania Resources Ltd. (WKN: A2DKJ4) gibt an, dass die Bohrstellen etwa 30 Autominuten vom Zentrum Reykjavíks entfernt liegen. Eine solche Lage kann Logistik, Personal, Versorgung und den Zugang zu Infrastruktur erleichtern.

Aurania stellt Island als Land mit institutioneller Stabilität, qualifizierten Arbeitskräften und guter Infrastruktur dar. Für Anleger ist wichtig, diese Standortargumente von den noch offenen technischen Fragen zu trennen: Die Infrastruktur kann die Durchführung der Bohrungen unterstützen, sagt aber nichts über die Größe oder Wirtschaftlichkeit einer möglichen Lagerstätte aus.

Earn-in koppelt Kapital an überprüfbare Meilensteine

Die Vereinbarung mit St-Georges wurde am 8. Mai 2026 geschlossen. Zum Closing erhielt St-Georges laut Aurania 988.359 Aurania-Aktien zu einem festgelegten Preis von 0,2068 CAD je Aktie, der Gesamtwert lag bei 204.375 CAD beziehungsweise 150.000 US-Dollar.

Für eine Beteiligung von 70% muss Aurania über vier Jahre insgesamt 5 Mio. US-Dollar an Explorationsausgaben tätigen. Die veröffentlichten Mindestbeträge liegen bei 500.000 US-Dollar im ersten, 1 Mio. US-Dollar im zweiten, 1,5 Mio. US-Dollar im dritten und 2 Mio. US-Dollar im vierten Jahr. Aurania ist der technische Betreiber des gemeinsamen Explorationsprogramms.

Nach Erfüllung dieser ersten Option kann St-Georges laut Vertragsdarstellung zwischen einer Beteiligung von 30% an einem Joint Venture und einer Net-Smelter-Return-Royalty von bis zu 3% wählen. Falls die Royalty gewählt wird, kann Aurania ihre Beteiligung durch weitere Explorationsausgaben von 2 Millionen US-Dollar auf bis zu 100% erhöhen.

Europäische Projekte erweitern Auranias Portfolio

Thor's Valley ist Teil einer breiteren europäischen Ausrichtung. In der Bretagne besitzt Aurania seit Dezember 2025 drei Explorationsgenehmigungen: Epona mit 51 Quadratkilometer, Taranis mit 359,5 Quadratkilometer und Bélénos mit 440,9 Quadratkilometer. Zusammen umfassen die Gebiete mehr als 850 Quadratkilometer. Untersucht werden Gold, Antimon, Zinn, Wolfram, Molybdän und Kupfer. Auch diese Projekte befinden sich noch in der Explorationsphase.

In Italien untersucht Aurania Resources (WKN: A2DKJ4) beim Balangero-Tailings-Projekt mit Partnern die mögliche Rückgewinnung von Nickel, Kobalt, Chrom, Eisen und Kupfer aus Rückständen der ehemaligen Asbestmine. Nach Unternehmensangaben läuft dort eine Preliminary Economic Assessment, also eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung. Die europäische Plattform soll das Unternehmensprofil breiter aufstellen.

Fazit: Aurania setzt auf überprüfbare Meilensteine

Aurania Resources (WKN: A2DKJ4) hat mit dem Start des Bohrprogramms einen klaren und zeitnah überprüfbaren Katalysator gesetzt. Die Kombination aus historisch dokumentierter Goldmineralisierung, der Lage nahe Reykjavík und einem neuen Zielgebiet macht Thor's Valley zu einem interessanten frühen Explorationsprojekt. Die nächsten Meilensteine sind der Abschluss der sechs Bohrungen, die Analyse der Bohrkerne. Bestätigen die Twin Holes die historischen Daten und zeigen die neuen Bohrungen zusammenhängende Mineralisierung, könnte sich die Grundlage für eine moderne Ressourcendefinition verbessern.

Entscheidend bleibt damit die Geologie, nicht allein die starke Lage oder der Goldpreis. Sowie Bohrergebnisse, Datenverifizierung und die nächsten Explorationsentscheidungen vorliegen, lässt sich das Potenzial von Thor's Valley deutlich belastbarer beurteilen.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Quellen und redaktionelle Grundlage

Für die Darstellung wurden insbesondere die Pressemitteilung von Aurania Resources vom 8. September 2026, die Projektseite zu Thormodsdalur beziehungsweise Thor's Valley, die Mitteilung zum Abschluss des Earn-in-Abkommens vom 8. Mai 2026 sowie die Projektinformationen von Iceland Resources herangezogen. Die zugrunde liegenden Originalquellen sind online abrufbar:

• Aurania Pressemitteilung zum Bohrprogramm: https://aurania.com/aurania-commences-drill-program-at-thors-valley-gold-project-in-iceland/

• Aurania Projektseite Thormodsdalur Thor: https://aurania.com/the-thormodsdalur-thor-project/

• Aurania Abschluss des Earn in Abkommens: https://aurania.com/aurania-closes-option-agreement-with-st-georges-to-jointly-advance-the-thor-epithermal-gold-project-in-iceland/

• Iceland Resources Thormodsdalur: https://icelandresources.is/thormodsdalur

• Reuters Marktübersicht Goldpreis: https://www.reuters.com/markets/europe/

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Ersteller und Herausgeber ist die SRC swiss resource capital AG. Der Autor ist ein freier Journalist. Verantwortlich im Sinne des § 18 Abs. 2 MStV ist Marc Ollinger, CEO der SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 14, 6300 Zug, Schweiz.

Vergütung und Interessenkonflikte

Zwischen der SRC swiss resource capital AG und Aurania Resources Ltd. besteht eine entgeltliche IR-/Werbe- beziehungsweise Kommunikationsbeziehung. Die SRC erhält für ihre Leistungen eine Vergütung. Die Vergütung ist nicht von einer bestimmten Kursentwicklung der Aktie oder dem Eintritt eines bestimmten wirtschaftlichen Erfolgs abhängig. Der freie Journalist wird für seine Tätigkeit durch die SRC vergütet.

Nach den für diese Veröffentlichung vorliegenden Angaben bestehen beim Autor keine Aktien-, Options-, Warrant-, Derivate- oder Leerverkaufspositionen in Aurania Resources. Eine Beteiligung von Aurania Resources an der SRC swiss resource capital AG oder der JS Research GmbH von mindestens 5% ist nicht bestätigt. Eine Market-Making-, Lead-, Co-Lead-Manager- oder Investmentbanking-Beziehung mit Aurania ist für diesen Beitrag nicht bestätigt.

Quellen Methodik und technische Angaben

Die Darstellung basiert auf öffentlichen Unternehmensmitteilungen, Projektseiten, technischen beziehungsweise geologischen Veröffentlichungen und weiteren öffentlich zugänglichen Originalquellen. Die SRC hat keine eigene Ressourcenschätzung, Bohrdatenprüfung, metallurgische Untersuchung, Machbarkeitsstudie oder unabhängige Unternehmensbewertung durchgeführt. Historische Explorationsergebnisse werden nur als historische Angaben wiedergegeben.

Die technischen und wissenschaftlichen Angaben der Aurania-Mitteilung vom 8. September 2026 wurden laut Unternehmen von Jean-Paul Pallier, MSc, Vice-President Exploration, EurGeol und Qualified Person im Sinne des NI 43-101, geprüft und freigegeben. Diese Unternehmensangabe wurde von der SRC nicht unabhängig verifiziert. Für Thor's Valley wurde bislang keine aktuelle Mineral Resource oder Mineral Reserve nach NI 43-101 etabliert.

Studien und zukunftsgerichtete Aussagen

Studienwerte, Planungen und Unternehmensziele beruhen auf Annahmen und sind keine Garantie für die künftige wirtschaftliche Entwicklung. Aussagen zu Bohrprogrammen, Explorationsergebnissen, Ressourcendefinitionen, Beteiligungsquoten, Finanzierungen, Genehmigungen, wirtschaftlicher Verwertbarkeit, Projektentwicklung und Rohstoffpreisen sind zukunftsgerichtet. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen. Insbesondere stellt die mögliche Entwicklung einer Goldlagerstätte keine Garantie für eine Ressource, Reserve, Mine oder Produktion dar.

Mineralressourcen und wesentliche Risiken

Mineral Resources sind keine Mineral Reserves und haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Lebensfähigkeit. Historische Bohrergebnisse und einzelne hochgradige Proben dürfen nicht auf das gesamte Vorkommen übertragen werden. Investitionen in Explorations- und Entwicklungsunternehmen können zu erheblichen Verlusten bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen.

• Nichtbestätigung historischer Ergebnisse und fehlende Kontinuität der Mineralisierung

• Geologische, metallurgische, technische und infrastrukturelle Risiken

• Fehlende Ressource oder Reserve sowie spätere Umwandlungs- und Wirtschaftlichkeitsrisiken

• Finanzierungs-, Liquiditäts- und Verwässerungsrisiken einschließlich weiterer Kapitalmaßnahmen

• Genehmigungs-, Umwelt-, Rekultivierungs- und lokale Stakeholderrisiken

• Earn-in-, Partner- und Vertragsrisiken sowie Risiken aus der technischen Umsetzung

• Schwankungen von Gold-, Silber-, Kupfer- und Preisen strategischer Metalle sowie Wechselkursrisiken

• Politische und rechtliche Risiken, insbesondere im übrigen Portfolio von Aurania in Ecuador

Regulatorische Transparenz

Die Offenlegung orientiert sich, soweit einschlägig, an Art. 20 MAR, der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958, den §§ 85 und 86 WpHG sowie den Transparenzgrundsätzen der British Columbia Securities Commission für Promotional Communications. Die JS Research GmbH ist als nach § 86 WpHG angezeigtes Unternehmen kenntlich gemacht. Dieser Status bedeutet keine Zulassung, keine Erlaubnis, keine behördliche Prüfung und keine Billigung des Beitrags. Die SRC swiss resource capital AG und die JS Research GmbH sind rechtlich und organisatorisch getrennt; eine Anzeige nach § 86 WpHG für die SRC wird hier nicht behauptet.

Aktualität

Redaktionsstand ist der 18. September 2026. Eine laufende Aktualisierung nach Veröffentlichung ist nicht geschuldet. Änderungen der Unternehmens-, Projekt-, Markt- oder Rechtslage können einzelne Aussagen später überholen.

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