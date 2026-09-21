MAINZ (dpa-AFX) - Die Weinlese für Riesling-Trauben in Rheinland-Pfalz befindet sich auf der Zielgeraden. Mitte der Woche soll die Weinernte abgeschlossen sein, wie eine Sprecherin des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Pfalz Süd mitteilte. So waren zuletzt auch am Calmont in Bremm, einer besonders steilen Weinlage, Erntehelfer im Einsatz.

Die Trauben seien in diesem Jahr aufgrund der trockenen Bedingungen sehr gesund, sagte die Sprecherin. Für den Riesling-Jahrgang werde daher eine hervorragende Qualität erwartet. Riesling gilt als Aushängeschild des deutschen Weinbaus. Die Rebsorte bringe frische und fruchtige Weißweine hervor, die auch am Markt nachgefragt würden. Zudem bilde Riesling seine Herkunft besonders gut ab und sei vielseitig einsetzbar - etwa als Schorle, Süßwein oder pur in hoher Qualität.

Frühe Weinlese



Dem Deutschen Weininstitut (DWI) zufolge begann die Weinlese in diesem Jahr so früh wie noch nie. Allerdings habe es sehr große Reife-Unterschiede in den einzelnen Weinbergen gegeben. Grund sei die unterschiedliche Wasserversorgung. "Starke Trockenheit hemmt die Reifeentwicklung", hieß es dazu. Manche Weinberge bräuchten daher etwas länger bis zur Lesereife.

Der trockene und heiße Supersommer mit der kräftigen Sonneneinstrahlung sei den roten Trauben wie Spätburgunder besonders zugutegekommen. Aber auch die südländischen Sorten wie Merlot, Cabernet Sauvignon und Syrah, die in Deutschland immer häufiger zu finden seien, profitierten./agy/DP/zb