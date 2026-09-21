Im Rahmen einer zweijährigen strategischen Technologiekooperation wird iPronics ONE in die GPU-/HPC-Infrastruktur von BSC integriert, um programmierbare optische Netzwerke für KI-Systeme der nächsten Generation voranzutreiben

VALENCIA, Spanien, und BARCELONA, Spanien, Sept. 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- iPronics, ein Pionier im Bereich der auf Siliziumphotonik basierenden optischen Schaltkreise für KI-Infrastrukturen, gab heute eine zweijährige strategische Technologiekooperation mit dem Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) bekannt, deren Schwerpunkt auf der Weiterentwicklung programmierbarer optischer Netzwerke für GPU-basierte KI der nächsten Generation und Hochleistungsrechnerinfrastrukturen liegt.

Für Cloud-Anbieter und Hyperscaler war für die Integration programmierbarer Optik bislang maßgeschneiderte Software erforderlich; iPronics ONE ändert dieses Paradigma jedoch, indem es eine rackfertige, Plug-and-Play-fähige Architektur für die optische Schaltungskommunikation bietet, die sich nahtlos in bestehende GPU-Umgebungen integrieren lässt. Durch den Nachweis einer dynamischen, arbeitslastorientierten Netzwerksteuerung, die Hardware und Software innerhalb der Infrastruktur von BSC umfasst, bietet die strategische Zusammenarbeit Cloud-Anbietern und Hyperscalern einen klaren Weg zur Maximierung der GPU-Auslastung, zur Verringerung der Latenz und zur Senkung des Energieverbrauchs, ohne dass sie ihren bestehenden Software-Stack ersetzen müssen.

"Die KI-Infrastruktur erreicht einen Punkt, an dem die Skalierung der Rechenleistung auch ein Umdenken im Hinblick auf das Netzwerk erfordert", sagte Christian Dupont, CEO von iPronics. "Das Netzwerk muss dynamischer werden und sich stärker an das Verhalten von KI-Workloads anpassen. Unsere strategische Zusammenarbeit mit BSC ist ein wichtiger Meilenstein, um programmierbare optische Netzwerke tiefer in den KI-Infrastruktur-Stack zu integrieren."

Hardware und Software vereinen, um KI-Netzwerke voranzubringen

Ein zentraler Schwerpunkt der Zusammenarbeit besteht darin, optische Hardware und Software zu einer integrierten KI-Netzwerkarchitektur zusammenzuführen. iPronics wird seine programmierbare optische Switching-Plattform, die Low-Level-Software sowie die APIs bereitstellen, während BSC die Software oberhalb der Switch-Management-Ebene entwickeln wird. Gemeinsam entwickeln die Teams Workload-orientierte Netzwerkkonzepte, die die Kommunikationsanforderungen von KI-Anwendungen mit dynamisch rekonfigurierbaren optischen Verbindungen in Einklang bringen.

"Mit der zunehmenden Skalierung von KI- und HPC-Systemen gewinnt die Netzwerkverbindung als Bestandteil der gesamten Systemarchitektur zunehmend an Bedeutung", erklärt Antonio J. Peña, Leading Researcher und Group Leader am Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación. "Unsere Zusammenarbeit mit iPronics bietet uns die Gelegenheit zu untersuchen, wie programmierbare optische Netzwerke und der Software-Stack zusammenwirken können, um dynamischere und effizientere Recheninfrastrukturen zu ermöglichen."

Die programmierbare optische Netzwerkplattform von iPronics wird in die forschungsgerechte GPU- und HPC-Infrastruktur von BSC integriert, wodurch eine Umgebung geschaffen wird, in der die Teams Netzwerkkonzepte für das Training und die Inferenz im Bereich der künstlichen Intelligenz weiterentwickeln können, einschließlich Workloads für große Sprachmodelle (LLMs) und Mixture-of-Experts (MoE). Die Zusammenarbeit wird Erkenntnisse auf Systemebene liefern, die als Grundlage für die Gestaltung der Architektur künftiger KI-Infrastrukturen dienen sollen.

Die Zusammenarbeit mit BSC verstärkt die starke Marktdynamik von iPronics nach der kürzlich abgeschlossenen Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 125 Millionen Dollar, die gemeinsam von Maverick Silicon und Light Street Capital geleitet wurde und an der sich auch NVIDIA beteiligte, wodurch sich die Gesamtfinanzierung des Unternehmens auf 177 Millionen Dollar belief. iPronics hat kürzlich eine Niederlassung in den USA in Santa Clara, Kalifornien, eröffnet, um seine Produktstrategie, Kundenimplementierungen und Partnerschaften im Bereich der KI-Infrastruktur auszubauen.

Über iPronics

iPronics ist ein Pionier im Bereich optischer Konnektivitätslösungen für KI-Rechenzentren und bietet eine rackfähige Plattform für Optical Circuit Switching (OCS) auf Basis von Siliziumphotonik. Das Flaggschiffprodukt iPronics ONE ermöglicht programmierbare optische Konnektivität innerhalb und zwischen Racks für dynamische KI-Infrastrukturen. Mit integrierter Steuerung, Telemetrie und APIs ermöglicht iPronics ONE die Echtzeit-Neukonfiguration der Verbindungen, um die GPU-Auslastung zu verbessern, den Energieverbrauch zu senken und die Infrastruktur ohne kostspielige grundlegende Änderungen zu skalieren.

iPronics wurde 2019 als Spin-off der Universitat Politècnica de València gegründet und wird von strategischen und finanziellen Investoren unterstützt, darunter NVIDIA, Maverick Silicon, Light Street Capital, Triatomic Capital, Bosch Ventures, Catalight Capital, der European Innovation Council Fund, The Tate Family Trust, Fine Structure Ventures, Build Collective, Criteria Venture Tech, Amadeus Capital Partners und weitere. Weitere Informationen finden Sie unter www.ipronics.com.

Über das Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS)

Das BSC ist eines der weltweit führenden Supercomputing-Zentren und beherbergt mit MareNostrum 5 einen der leistungsstärksten Supercomputer Europas. Das Zentrum ist auf Hochleistungsrechnen (HPC) und Künstliche Intelligenz (KI) spezialisiert und erfüllt dabei einen doppelten Auftrag: Zum einen soll es spanischen und europäischen Wissenschaftlern Supercomputing-Infrastruktur und -Dienstleistungen zur Verfügung stellen, zum anderen soll es Wissen und Technologien generieren, die in die Gesellschaft übertragen werden können. Die Forschung des BSC konzentriert sich auf die Bereiche Informatik, Biowissenschaften, Geowissenschaften, Computeranwendungen in Natur- und Ingenieurwissenschaften sowie computergestützte Sozial- und Geisteswissenschaften. Das BSC-Konsortium setzt sich zusammen aus dem Ministerium für Wissenschaft, Innovation und Hochschulen der spanischen Regierung (60 %), dem Ministerium für Forschung und Hochschulen der Generalitat de Catalunya (30 %) und der Universitat Politècnica de Catalunya (10 %). Das Zentrum verwaltet das spanische Supercomputing-Netzwerk (RES) und fungiert als Trägereinrichtung der EuroHPC JU, der Initiative, die groß angelegte Investitionen in Hochleistungsrechner (HPC) sowie deren Einsatz in Europa vorantreibt.

Pressekontakt

ipronics@voxuspr.com

press@bsc.es

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