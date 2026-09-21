Die Sandisk-Aktie ist am Freitag um +10,99% auf 1.791,82 US$ gestiegen und hat damit erneut kräftig an Dynamik gewonnen. Seit dem lokalen Tief Ende Juli summiert sich die Erholung inzwischen auf rund +81%. Nun trifft der Kurs jedoch auf eine wichtige Widerstandszone. Gelingt der Ausbruch - oder folgt nach der starken Rallye der nächste Rücksetzer? Chartanalyse zur Sandisk-Aktie Die Sandisk-Aktie hat sich nach dem scharfen Rückgang vom Rekordhoch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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