FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 21. September
TERMINE UNTERNEHMEN
10:00 DNK: Novo Nordisk, Kapitalmarkttag
10:00 ITA: Unicredit, außerordentliche Hauptversammlung FRA: Societe Generale, Kapitalmarkttag
TERMINE KONJUNKTUR
07:00 SPA: Erzeugerpreise 8/26
12:30 USA: Fed-Vertreter Goolsbee hält eine Rede
14:30 USA: Chicago Fed Nat Activity Index 8/26
SONSTIGE TERMINE
AUS: Börse Wien, Änderung im ATX
CHE: Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx, Index-Änderungen beim EuroStoxx und MDax EuroStoxx 50: Engie und Nokia ersetzen Volkswagen und Wolters Kluwer MDax: Ströer ersetzt Hugo Boss
SDax: Hugo Boss ersetzt Ströer
Stoxx 50: Barclays ersetzt Prosus
TecDax: OHB ersetzt Cancom
CHE: Schweizer Börse, Änderung im SMI
DEU: Bundesweiter Automobil-Aktionstag der IG Metall
IRL: Informelles Treffen der Verkehrsminister der EU-Staaten °
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