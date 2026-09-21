DJ TAGESVORSCHAU/Montag, 21. September 2026
=== *** 10:00 DK/Novo Nordisk A/S, Kapitalmarkttag *** 12:00 DE/Bundesbank-Monatsbericht 12:30 GB/Fed-Chicago-Präsident Goolsbee, Rede bei OMFIF Event *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) August *** - FR/Societe Generale SA, Kapitalmarkttag und Strategie Update *** - CN/People's Bank of China (PBoC), Festsetzung der Referenzsätze für Unternehmenskredite (LPR) - EU/Umsetzung der Indexänderungen zum Handelsbeginn - JP/Börsenfeiertag: Japan ===
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September 21, 2026 00:07 ET (04:07 GMT)
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