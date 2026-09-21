DJ WAHL-BLOG/AfD in Mecklenburg-Vorpommern stärkste Kraft - CDU unter 5%

Die Übersicht in Kurzmeldungen zu Einschätzungen rund um die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern und die Abgeordnetenhauswahl in Berlin:

AfD in Mecklenburg-Vorpommern stärkste Kraft - CDU unter 5%

Die AfD ist bei den Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern mit 38,2 Prozent laut vorläufigem Endergebnis stärkste Kraft geworden. Die SPD kommt auf 35,5 Prozent. Die CDU schafft es mit 4,9 Prozent nicht in den Landtag. Die Linke erreicht 6,5 Prozent, gefolgt von den Grünen mit 5,7 Prozent. Die FDP ist mit 1,0 Prozent nicht mehr im Landtag vertreten.

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September 21, 2026 00:07 ET (04:07 GMT)

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