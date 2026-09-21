DJ WAHL-BLOG/Die Linke stärkste Kraft in Berlin

Die Übersicht in Kurzmeldungen zu Einschätzungen rund um die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern und die Abgeordnetenhauswahl in Berlin:

Die Linke stärkste Kraft in Berlin

Bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin ist Die Linke mit 25,7 Prozent als stärkste Kraft hervorgegangen. Die CDU erreichte 18,8 Prozent, die SPD kam auf 12,1 Prozent, die Grünen auf 14,3 Prozent. Die AfD erreichte 16,3 Prozent. Das BSW verpasste mit 4,7 Prozent den Sprung ins Abgeordnetenhaus. Die FDP kam auf einen Stimmenanteil von 2,5 Prozent.

AfD in Mecklenburg-Vorpommern stärkste Kraft - CDU unter 5%

Die AfD ist bei den Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern mit 38,2 Prozent laut vorläufigem Endergebnis stärkste Kraft geworden. Die SPD kommt auf 35,5 Prozent. Die CDU schafft es mit 4,9 Prozent nicht in den Landtag. Die Linke erreicht 6,5 Prozent, gefolgt von den Grünen mit 5,7 Prozent. Die FDP ist mit 1,0 Prozent nicht mehr im Landtag vertreten.

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September 21, 2026 00:13 ET (04:13 GMT)

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