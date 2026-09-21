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Dow Jones News
21.09.2026 06:51 Uhr
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ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 21. September

DJ ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 21. September

DOW JONES--Folgende Indexänderungen treten mit Handelsbeginn am 21. September in Kraft: 

=== 
+ MDAX 
 AUFNAHME 
 - Ströer 
 HERAUSNAHME 
 - Hugo Boss 
 
+ SDAX 
 AUFNAHME 
 - Hugo Boss 
 HERAUSNAHME 
 - Ströer 
 
+ TECDAX 
 AUFNAHME 
 - OHB 
 HERAUSNAHME 
 - Cancom 
 
+ EURO-STOXX-50 
 AUFNAHME 
 - Engie 
 - Nokia 
 HERAUSNAHME 
 - VW 
 - Wolters Kluwer 
 
+ STOXX-50 
 AUFNAHME 
 - Barclays 
 HERAUSNAHME 
 - Prosus 
 
+ STOXX-600 
 AUFNAHME 
 - Alpha Bank 
 - Easyjet 
 - Endeavour Mining 
 - Eurobank 
 - GEK Terna 
 - Jumbo 
 - National Bank of Greece 
 - Metlen Energy & Metals 
 - Motor Oil 
 - Piraeus Bank 
 - Public Power 
 - Rosebank Industries 
 - Softcat 
 - XTB 
 HERAUSNAHME 
 - Aumovio 
 - Bakkafrost 
 - Bucher Industries 
 - Fraport 
 - JD Sports Fashion 
 - Kemira 
 - Kongsberg Maritime 
 - SES 
 - Signify 
 - Tauron 
 - Thule Group 
 - Viscofan 
 - Wienerberger 
 - Wihlborgs Fastigheter 
 
+ ATX 
 AUFNAHME 
 - Mayr-Melnhof Karton 
 HERAUSNAHME 
 - SBO 
 
+ FTSE-100 
 AUFNAHME 
 - Easyjet 
 - Ithaca Energy 
 HERAUSNAHME 
 - Entain 
 - Persimmon 
 
+ SMI 
 AUFNAHME 
 - Galderma 
 - Sandoz 
 HERAUSNAHME 
 - Kühne + Nagel 
 - Swisscom 
 
+ S&P-500 
 AUFNAHME 
 - Bloom Energy 
 - Everpure 
 - Illumina 
 
  HERAUSNAHME 
  - Builders Firstsource 
  - Molson Coors Beverage 
  - Trade Desk 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 21, 2026 00:20 ET (04:20 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, bei denen das Chance-Risiko-Verhältnis jetzt besonders gefährlich erscheint – und bei denen Anleger genauer hinschauen sollten.

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