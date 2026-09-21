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HBM Healthcare Investments gibt Börsengang der Portfoliogesellschaft Electra Therapeutics bekannt



21.09.2026 / 06:45 CET/CEST





Die Aktien von Electra Therapeutics (Nasdaq: ETRA) werden seit dem 18. September 2026 an der Nasdaq gehandelt; HBM investierte 2025 USD 15 Millionen in die Series-C-Finanzierung des Unternehmens sowie weitere USD 15 Millionen im Rahmen des Börsengangs

HBM Healthcare Investments gibt den erfolgreichen Börsengang ihres Portfoliounternehmens Electra Therapeutics (Nasdaq: ETRA) bekannt. Das Biopharmaunternehmen im fortgeschrittenen klinischen Entwicklungsstadium entwickelt eine neuartige Klasse von Präzisionsmedikamenten zur Behandlung immunvermittelter Erkrankungen und Krebs.

Electra platzierte im Rahmen des aufgestockten Börsengangs 23,33 Millionen neue Aktien zu einem Ausgabepreis von USD 15.00 je Aktie und erzielte damit einen Bruttoemissionserlös von rund USD 350 Millionen.

HBM Healthcare Investments beteiligte sich erstmals im Oktober 2025 an Electra Therapeutics und investierte USD 15 Millionen in der Series-C-Finanzierungsrunde über USD 183 Millionen. Im Zuge des Börsengangs investierte HBM weitere USD 15 Millionen und erhöhte damit das Gesamtinvestment auf USD 30 Millionen. Nach dem IPO hält HBM rund 3,9 Prozent an Electra Therapeutics. Basierend auf dem Schlusskurs am ersten Handelstag entspricht dies einem Beteiligungswert von USD 32.8 Millionen.

Die Produktpipeline von Electra konzentriert sich auf Antikörper, die gegen Signal Regulatory Proteins (SIRP) gerichtet sind. Der führende Produktkandidat Ipsoprubart wird derzeit in einer globalen zulassungsrelevanten Phase-2/3-Studie zur Behandlung der sekundären hämophagozytischen Lymphohistiozytose (sHLH), einer seltenen und lebensbedrohlichen hyperinflammatorischen Erkrankung, untersucht. Das Programm erhielt sowohl die Breakthrough-Therapy-Auszeichnung der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA als auch den PRIME-Status (Priority Medicines) der Europäischen Arzneimittelagentur EMA.

Kontakt

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Dr. Andreas Wicki, +41 41 710 75 77,

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