DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

M&A - Weniger, aber dafür größere Übernahmen - das ist der Trend in M&A. Das globale Volumen der Fusionen und Übernahmen ist im laufenden Jahr bis dato um ein Drittel auf 3,95 Bill. Dollar geklettert. In Europa legte das M&A-Volumen in den Monaten von Januar bis August sogar um zwei Drittel auf 1,09 Bill. Dollar zu. Das geht aus Daten hervor, die die Investmentbank Barclays für die Börsen-Zeitung zusammengetragen hat. "2026 ist bislang das Jahr der Megadeals", sagt Christian Wagner, Chef des Investmentbanking von Barclays in der deutschsprachigen Region. "Das globale M&A Volumen ist auf Rekordkurs und wird maßgeblich von Transaktionen oberhalb von 10 Milliarden Dollar getrieben." Abzuwarten bleibe, ob sich der M&A-Aufschwung in die Breite entwickele und alle Sektoren und Größen mit sich ziehe. (Börsen-Zeitung)

KI - Angesichts autonomer Hackerangriffe durch KI-Modelle fordert der Airbus-Aufsichtsratsvorsitzende René Obermann weltweite Anstrengung zu Kontrolle von Künstlicher Intelligenz. "Wir brauchen (…) ein globales Abkommen, um KI beherrschbar zu machen - initiiert durch die USA und China unter Einbezug Europas, Indiens und anderer. Also harte Spielregeln, auch zwischen den im Moment rivalisierenden Großmächten", sagt der ehemalige Telekom-Manager im Gespräch mit dem Tagesspiegel. Das Ganze werde schnell ähnlich bedeutsam sein wie die Begrenzung der Verbreitung von nuklearen Waffen. Dass sich die rivalisierende Mächte USA und China darauf einlassen, hält er für unabdinglich. "Wenn die beiden es nicht schaffen, ein verbindliches Modell auszuarbeiten, dem sich alle anschließen können, haben wir ein globales Problem, dessen Ausmaße wir gar nicht absehen können." (Tagesspiegel)

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September 21, 2026 00:24 ET (04:24 GMT)

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