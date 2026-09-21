DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

VW/PORSCHE - Nach einer Gewinnwarnung wächst in Porsches Mutterkonzern Volkswagen die Sorge, dass das bisherige Sparpaket bei dem Sportwagenbauer nicht ausreicht. Unterlagen zum Aufsichtsratsbeschluss bei VW von Anfang des Monats zeigen, wo Wolfsburg Lücken sieht. Für die Markengruppe "Sport Luxury", zu der Porsche gehört, sieht die Vorlage eine Reduktion um "rund 4,1 Tausend Mitarbeiter" vor. Allein bei den Gemeinkosten fehlen rund 700 Millionen Euro. Der VW-Plan soll ausdrücklich "zusätzlich zu bestehenden Vereinbarungen" gelten. Heißt: Die 4.100 Stellen kämen on top zum bereits vereinbarten Stellenabbau. VW kann die Maßnahmen wegen Porsches Eigenständigkeit aber nur empfehlen, nicht anordnen. (Handelsblatt)

MERCEDES - Die deutschen Autohersteller steuern angesichts der rasant fallenden Gewinne auf weitere tiefe Einschnitte zu. Mercedes will in Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretern eine Mehrarbeit von drei Stunden pro Woche ohne Lohnausgleich durchsetzen, erfuhr das Handelsblatt aus Kreisen von Beteiligten. Der Betriebsrat lehnt die Rückkehr zu einer 38-Stunden-Woche ab. (Handelsblatt)

OPENAI - OpenAI geht davon aus, bis Ende 2030 fast 280 Milliarden US-Dollar zu verbrennen. Laut einer aktuellen Präsentation, die der Financial Times (FT) vorliegt, erwartet das Unternehmen in den fünf Jahren von 2026 bis 2030 einen negativen freien Cashflow von 278 Milliarden US-Dollar, da es aggressiv investiert, um seinen Zugang zu Rechenleistung auszubauen. OpenAI erwartet, dass die Ausgaben die Einnahmen bei Weitem übersteigen werden, auch wenn sich letztere im selben Zeitraum voraussichtlich verzehnfachen sollen - von 36 Milliarden US-Dollar in diesem Jahr auf 350 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030. as Unternehmen erwartet, bis Ende 2030 Umsätze in Höhe von insgesamt 840 Milliarden US-Dollar zu verbuchen. (Financial Times)

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September 21, 2026 00:26 ET (04:26 GMT)

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