WUHU, China, Sept. 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das Jahr 2026 steht für LEPAS im Zeichen der "Umsetzung". Nach seiner europäischen Premiere während der Mailänder Designwoche im April dieses Jahres kann das Modell LEPAS L8 nun in Großbritannien, Italien, Spanien und anderen europäischen Märkten vorbestellt werden, während die Auslieferung der Modelle LEPAS L6 und LEPAS L4 in Südostasien voranschreitet.

Zunehmende Anerkennung in verschiedenen Märkten

LEPAS findet in verschiedenen Märkten zunehmend Anerkennung. In Indonesien wurde der LEPAS E4 EV (L4 EV) bei den Indonesia Automotive Awards 2026 als "Inspiring Long Range Electric SUV 2026" ausgezeichnet. In Großbritannien lobten die Autoren von Automobilbeiträgen den LEPAS L8 PHEV für sein Design, die hochwertige Innenausstattung und seine Praktikabilität.

Auf der Turiner Automobilausstellung in Italien wurde der LEPAS L6 mit dem "Best Interior Design Award" in der Kategorie "City Car" ausgezeichnet. Die Jury erklärte: "Der LEPAS L6 zeichnet sich durch seinen geräumigen, eleganten und durchdachten Innenraum aus. Ein großzügiger Fahrgastraum, hochwertige Materialien und flexible Stauraumlösungen schaffen ein komfortables und äußerst praktisches Umfeld. Modernste Technologien sind nahtlos in den gesamten Innenraum integriert und tragen zu einem stimmigen und ausgewogenen Gesamterlebnis bei." In Spanien beschrieben die Medien LEPAS als mehr als nur ein Fortbewegungsmittel, das Komfort und Lebensstil vereint.

In Chile bewerteten Fachmedien aus der Automobilbranche LEPAS anhand von fünf Kriterien - kontextbezogene Intelligenz, vereinfachte Technologieinteraktion, Fahrerlebnis im Innenraum, Premium-Wert und Vertrauen in den Kundendienst - und kamen zu dem Ergebnis, dass der Produktansatz des Unternehmens den lokalen Anforderungen entspricht. Auch in Brasilien zeigten die Medien Interesse an dem Debüt und den bevorstehenden Aktivitäten.

Der LEPAS L8 PHEV und der LEPAS L6 EV wurden in die engere Auswahl für die Auszeichnung "World Car of the Year 2027" aufgenommen.

Weltweite Förderung der Markteinführung und des Kundenerlebnisses

Die Markteinführung des LEPAS L8 PHEV auf den europäischen Märkten ist für den Zeitraum von September bis Oktober vorgesehen. In Italien, Spanien, Rumänien und weiteren Ländern wurden Händlerverträge unterzeichnet; die Fahrzeuge treffen ein, und die Vertriebs- und Servicenetzwerke nehmen Gestalt an.

Auch weltweit werden derzeit Markenerlebniszentren eröffnet.

Die weltweite Expansion von LEPAS wird durch die globalen Kapazitäten von Chery Auto unterstützt. Bis August 2026 hatte die Chery Group mehr als 7 Millionen Fahrzeuge exportiert und war damit der erste chinesische Automobilhersteller, der diesen Meilenstein erreichte. In diesem Monat führte die Chery-Gruppe zudem die monatliche Rangliste der Neuwagenmarken in Großbritannien vor Volkswagen, Ford, BMW und anderen Automobilherstellern an und war damit die erste chinesische Automarke, die in Großbritannien die monatliche Marktführerschaft errang. Die Stärken der Chery Group in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Fertigung, Lieferkette und Kundenservice tragen zur weltweiten Lieferfähigkeit und zum Kundenerlebnis von LEPAS bei.

Über LEPAS

LEPAS ist die NEV-Marke von Chery Auto im gehobenen Marktsegment und entwickelt elegante Mobilitätslösungen für Kundinnen und Kunden weltweit. Mit dem Anspruch, die "Preferred Brand for Elegant Mobility Life" zu werden, vereint LEPAS Leopard Aesthetics, Elegant Technology und Exquisite Space - und macht Eleganz zu einem Fahrerlebnis, das sichtbar, spürbar und verlässlich ist. Gestützt auf ein stetig wachsendes internationales Händlernetz mit mehr als 500 Vertriebs- und Servicestandorten baut LEPAS seine weltweite Präsenz durch lokalisierte Aktivitäten kontinuierlich aus und bietet Produkte sowie Markenerlebnisse, die auf die Anforderungen der jeweiligen Märkte zugeschnitten sind.

Über Chery Auto

Chery Auto wurde 1997 gegründet und ist ein weltweit tätiger Automobilhersteller mit Schwerpunkt auf Fahrzeugentwicklung, intelligenten Technologien und Lösungen für neue Energien. Das Unternehmen ist in mehr als 130 Ländern und Regionen vertreten und stützt sich dabei auf ein starkes internationales Netzwerk aus Forschungs-, Produktions- und Strategiepartnerschaften. Seit 23 Jahren in Folge ist Chery Auto die erfolgreichste chinesische Pkw-Exportmarke. Getragen von der globalen Philosophie "In somewhere, For somewhere, Be somewhere" treibt Chery Auto durch kontinuierliche Innovation und internationale Zusammenarbeit den Wandel hin zu nachhaltiger Mobilität konsequent voran.

Ansprechpartner für Medien

Firmenname: LEPAS International

Kontaktperson: Vincy Wang

E-Mail: wangxi23@mychery.com

Offizielle Website des Unternehmens: https://lepasinternational.com/

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