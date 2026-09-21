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Dow Jones News
21.09.2026 07:15 Uhr
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MÄTKTE ASIEN/Aktien freundlich - Ruhetag in Tokio - Ölpreis fällt weiter

DJ MÄTKTE ASIEN/Aktien freundlich - Ruhetag in Tokio - Ölpreis fällt weiter

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Vor dem Hintergrund weiter fallender Ölpreise überwiegen am Montag im Handelsverlauf an den Börsen in Ostasien moderate Aufschläge. Die anfänglichen Bedenken hinsichtlich längerer Unterbrechungen der Rohöl-Pipeline-Flüsse aus Saudi-Arabien schienen sich weiter zu verringern, erklären die Analysten von ANZ Research mit Verweis auf Berichte, wonach Riad erwartet, dass die Ost-West-Pipeline innerhalb weniger Tage etwa die Hälfte ihrer Kapazität wieder aufnehmen werde. Brent-Öl verbilligt sich um rund 2 Prozent auf unter 102 Dollar.

Zum US-iranischen Konflikt sagte unterdessen US-Präsident Donald Trump in einem Interview mit Fox News, er befinde sich im "Entscheidungsmodus" und warnte, dass "große Dinge" in der "nicht allzu fernen Zukunft" passieren könnten. Er sei "wahrscheinlich offen" für ein Treffen mit dem iranischen Präsidenten Masoud Pezeshkian während der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York in dieser Woche.

Während in Japan das Börsengeschäft wegen Feiertagen bis einschließlich Mittwoch ruht, legt der technologielastige Kospi in Seoul um 1,8 Prozent zu. Nach oben geht es auch in Shanghai und in Hongkong und zwar um je 0,6 Prozent.

Für zuversichtliche Stimmung insbesondere an den chinesischen Börsen sorgt das Treffen zwischen Trump und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping am Donnerstag in Washington. Gespräche am Wochenende in New York zwischen dem US-Finanzminister Scott Bessent und dem chinesischen Vizepremier He Lifeng seien von beiden Seiten als positiv beschrieben worden, heißt es im Handel. Bei dem Gipfel am Donnerstag wird erwartet, dass die Verlängerung eines Handelsfriedens zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt im Mittelpunkt stehen wird mit Themen wie Zölle, Exporte seltener Erden und Technologiekontrollen.

Unter den Einzelwerten brechen in Sydney Perpetual um 15 Prozent ein, nachdem der Finanzdienstleister das endgültige Übernahmeangebot von EQT AB abgelehnt hat. Ingenia Comunities steigen um 1,5 Prozent. Hier setzt der Markt offenbar auf ein höheres Angebot, nachdem das Immobilienunternehmen ein überarbeitetes Angebot von Warburg Pincus abgelehnt hat. Telix Pharmaceuticals stimmte derweil dem Kauf des Isotopenlieferanten ITM für bis zu 2,35 Milliarden US-Dollar zu worauf es für Telix um 6,1 Prozent nach unten geht. Resolute Mining knicken um über 9 Prozent ein, belastet von einer gesenkten Prognose für die Goldproduktion. 

=== 
INDEX            zuletzt +/- %     % YTD Handelsschluss 
S&P/ASX 200 (Sydney)    8.724,00  -0,1      +0,1      08:00 
Topix 500 (Tokio)     Feiertag         +20,0 
Kospi (Seoul)       7.016,40  +1,8     +66,5      08:30 
Hang-Seng (Hongkong)   24.891,58  +0,6      -2,9      10:00 
Shanghai-Composite     3.933,37  +0,6      -0,9      09:00 
Straits-Times (Singapur)  5.666,61  +0,2     +22,0      11:00 
IDX Comp. (Indonesien)   6.419,22  -0,3     -25,8      10:00 
KLCI (Malaysia)      1.670,80  +0,3      -0,6      10:00 
 
DEVISEN           zuletzt +/- %     00:00    Fr, 9:10 % YTD 
EUR/USD           1,1474  -0,1     1,1483     1,1484  -2,3 
EUR/JPY           180,17  +0,0     180,16     180,12  -2,1 
EUR/GBP           0,8576  +0,0     0,8573     0,8587  -1,6 
USD/JPY           157,02  +0,1     156,86     156,81  +0,2 
USD/KRW          1.384,30  -0,1    1.385,61    1.383,20  -3,9 
USD/CNY           6,6957  -0,0     6,6975     6,6969  -4,3 
USD/CNH           6,6952  +0,0     6,6944     6,6948  -4,0 
USD/HKD           7,8450  +0,0     7,8444     7,8446  +0,8 
AUD/USD           0,7126  +0,1     0,7117     0,7125  +6,8 
NZD/USD           0,5722  +0,0     0,5721     0,5720  -0,6 
BTC/USD          81.260,81  +0,2   81.077,51    77.587,94  -7,3 
 
ROHÖL            zuletzt +/- %    +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex           98,14  -2,2     -2,16     100,30 
Brent/ICE          101,64  -2,2     -2,23     103,87 
 
Metalle           zuletzt +/- %    +/- abs. Schluss Vortag 
Gold            4.360,01  -0,4     -16,90    4.376,91 
Silber            66,39  +0,2      0,16      66,23 
Platin           1.800,20  +0,0      0,07    1.800,13 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/ros

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September 21, 2026 00:42 ET (04:42 GMT)

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