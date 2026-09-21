Ein KI-Agent übernimmt den Inbound-Vertrieb, ein anderer beantwortet 91 Prozent aller Support-Tickets: Julian Eckerle, Head of Central Europe bei Vercel, teilt bei t3n Arbeit in Progress, wie sein Unternehmen KI-Agenten in fast jeden Geschäftsbereich integriert hat. Jobs sollen dabei nicht verloren gegangen sein. Vercel hat sich selbst zum "Kunde Null" für seine KI-Integration gemacht: Sie testen intern KI-Agenten und den Aufbau einer Infrastruktur. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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