Wolfsburg (ots) -Mit der Übernahme von SCAPO erweitert der Energiedienstleister CUBOS sein Ladepunkt-Portfolio und stärkt zugleich seine bundesweite Kundenbasis. Die Transaktion ist ein weiterer Schritt beim gezielten Ausbau des Ladegeschäfts und der integrierten Energielösungen von CUBOS und setzt den Akquisitionskurs nach drei Übernahmen seit Dezember 2025 - zuletzt dem B2B-Ladeinfrastrukturgeschäft von TotalEnergies - konsequent fort. Insgesamt betreibt CUBOS über 16.000 Ladepunkte und zählt damit zu den führenden Charge Point Operators (CPOs). Für bestehende Kunden von SCAPO stehen dabei Kontinuität und ein stabiler Übergang im Mittelpunkt.SCAPO mit Sitz in Mainz ist deutschlandweit im Bereich Ladeinfrastruktur tätig und verfügt über einen bundesweiten Kundenstamm mit besonderem Schwerpunkt in Hessen und Rheinland-Pfalz. Mit der Akquisition erweitert CUBOS gezielt sein gewerbliches Ladegeschäft und schafft zugleich zusätzliche Anknüpfungspunkte für sein integriertes Angebot aus Ladeinfrastruktur, Hard- und Software sowie Energielösungen."Wir treiben unsere Wachstumsstrategie konsequent weiter voran", sagt Marc Wille, CEO von CUBOS. "Die vergangenen Monate haben wir genutzt, um weitere Akquisitionsmöglichkeiten zu prüfen und vorzubereiten. Mit SCAPO setzen wir nun einen dieser Schritte um - weitere sollen folgen."Für die bestehenden Kunden von SCAPO hat die Fortführung des laufenden Geschäfts höchste Priorität. Alle bestehenden Kundenverträge bleiben derzeit unverändert bestehen. Auch der Betrieb wird ohne Unterbrechung fortgeführt. Die Integration in die eigenen Strukturen erfolgt anschließend schrittweise. Auch personell stärkt CUBOS die Integration und gewinnt zusätzliche Erfahrung und Expertise aus den bisherigen Strukturen von SCAPO hinzu."Mit CUBOS haben wir einen Partner gefunden, der für Verlässlichkeit steht und zugleich die Möglichkeiten hat, das bestehende Geschäft langfristig weiterzuentwickeln", sagt Dejan Grgic-Groß, CEO von SCAPO. "Für unsere Kunden bedeutet die Übernahme vor allem einen nahtlosen Übergang - und perspektivisch Zugang zu einem deutlich breiteren Angebot rund um Ladeinfrastruktur und Energie."Die Transaktion ist Teil der Wachstumsstrategie von CUBOS in einem zunehmend professionalisierten Markt. Neben dem Betrieb von Ladeinfrastruktur umfasst das Angebot des Unternehmens eigene Hard- und Software sowie Lösungen für Photovoltaik, Batteriespeicher und intelligentes Energiemanagement. Ziel ist es, gewerbliche Ladeinfrastruktur stärker mit der gesamten Energieversorgung von Unternehmen zu verzahnen."Die nächste Entwicklungsstufe des Marktes wird nicht über den einzelnen Ladepunkt entschieden", sagt Wille. "Entscheidend ist, wer Infrastruktur zuverlässig betreiben und gleichzeitig Energie, Technologie und Services aus einer Hand verbinden kann. Genau darauf richten wir CUBOS aus."Mit SCAPO setzt CUBOS diesen Kurs konsequent fort. Das Unternehmen will sein bundesweites Ladegeschäft weiter skalieren und seine Position als einer der führenden Anbieter im deutschen Markt langfristig ausbauen.Über CUBOSCUBOS ermöglicht bundesweit Unternehmen und öffentlichen Auftraggebern, ihre Energieversorgung effizienter, nachhaltiger und unabhängiger vom öffentlichen Stromnetz zu gestalten. Das 2018 in Wolfsburg gegründete Unternehmen entwickelt und produziert ganzheitliche Energielösungen mit Fokus auf intelligente Ladeinfrastruktur, Batteriespeicher und Photovoltaik. Mehr als 500 Experten sorgen mit eigener Hardware, Software und integrierter Sicherheits- und Schutztechnologie für volle Transparenz über Energieflüsse, optimiertes Lastmanagement und messbare Fortschritte bei der Dekarbonisierung.Pressekontakt:Christopher SchulzHead of Marketing, CUBOS Gruppe+49 162 4301560, christopher.schulz@cubos.comOriginal-Content von: CUBOS, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182426/6355551