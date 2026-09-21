Cannes (ots) -Media OutReach Newswire - MIRAVA, das Smart-Boat-Technologieunternehmen hinter der M800-Plattform, hat seinen ersten Auftritt auf dem Cannes Yachting Festival 2026 erfolgreich abgeschlossen und damit einen wichtigen Schritt bei der Expansion auf dem europäischen Markt gemacht.Die im Port Canto präsentierte M800E stieß bei Bootseignern, Branchenexperten, Händlern und internationalen Medien auf großes Interesse. Während der Messe erhielt MIRAVA zahlreiche konkrete Interessensbekundungen und potenzielle Bestellungen - ein erstes positives Marktfeedback auf den neuen Ansatz des Unternehmens im Bereich Smart Boating.Die M800 verbindet intelligente Technologie mit einem modularen Design, das auf Freiheit und Vielseitigkeit auf dem Wasser ausgelegt ist. Das intelligente System integriert unter anderem assistierte Navigation, automatisches Anlegen, Positionshaltung und Sicherheitsfunktionen. Über ein tragbares Smartband können Nutzer zudem mit dem Boot interagieren und ihm ermöglichen, ihnen beim Schwimmen, Stand-up-Paddling oder bei Ausflügen mit dem abnehmbaren Elektrobeiboot zu folgen.Die Plattform ist für unterschiedliche Arten der Freizeitgestaltung auf dem Wasser konzipiert. Ein hochklappbarer Heckmechanismus schafft leichteren Zugang und mehr Flexibilität im hinteren Bereich. Am Bug können eine abnehmbare Hängematte und ein Sonnenschutz angebracht werden, wodurch ein eigener Bereich zum Entspannen, für gesellige Momente oder zum Genießen der Umgebung entsteht.Der Auftritt in Cannes ist erst der Beginn der europäischen Expansion von MIRAVA. Als Nächstes präsentiert das Unternehmen seine Produkte und Technologien auf der boot Düsseldorf im Januar 2027. Ab Mai 2027 folgt eine europäische Probefahrt-Tour durch die Niederlande, Deutschland, die Schweiz, Norditalien, Österreich und Ungarn.Das Probefahrtprogramm bietet potenziellen Kunden, Händlern und Branchenpartnern die Möglichkeit, die M800-Plattform und ihr intelligentes Bootssystem direkt auf dem Wasser zu erleben.MIRAVA Smart Boat - Das Smart Boat der nächsten Generation.Pressekontakt:Chivas Liangchivas.liang@miravaboats.comOriginal-Content von: MIRAVA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183265/6355553