Forschende zeigen, wie Konzentration auf entzündete Stellen die Immunreaktion beschleunigen und die Heilung fördern kann. Eine unerwünschte Nebenwirkung gibt es aber auch. Ob Mückenstich oder Brennnesselkontakt: Wenn die Haut juckt und brennt, bloß nicht kratzen! Macht's nur schlimmer, weiß man ja. Sich mental auf eine solche Stelle zu konzentrieren, könnte allerdings genau den gegenteiligen Effekt haben und die Heilung beschleunigen. Darauf zumindest ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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