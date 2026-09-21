Berlin (ots) -Media OutReach Newswire - Anlässlich des World Cleanup Day 2026 machte Eureka mit seiner Kampagne "Eureka findet das Ungesehene" auf Bereiche aufmerksam, die bei der täglichen Reinigung leicht übersehen werden.Während beim World Cleanup Day häufig Straßen, Parks und andere öffentliche Flächen im Mittelpunkt stehen, richtete Eureka den Blick bewusst auch auf weniger offensichtliche Bereiche des Alltags - von unbeachteten Ecken zu Hause bis hin zu gemeinsam genutzten Räumen, die bei der regelmäßigen Reinigung schnell aus dem Blick geraten können.Für die Kampagne arbeitete Eureka mit Creators in vier europäischen Märkten zusammen: Deutschland, Italien, Frankreich und Spanien. Jede Kooperation griff die Idee von "Eureka findet das Ungesehene" aus einer lokalen Perspektive auf.In Deutschland griff @mit_den_jungz (https://www.instagram.com/p/DdO0hPzoNzh/) "Eureka findet das Ungesehene" anhand einer vertrauten Alltagssituation auf: Wir reinigen, was wir sehen - und übersehen dabei leicht, was außerhalb unseres Blickfelds liegt. Die Verbindung aus persönlicher Interaktion und praktischer Anwendung des Eureka FloorShine 880 Wet and Dry Vacuum (https://de.eureka.com/products/eureka-floorshine830) regte die Zuschauer dazu an, ihre vertraute Umgebung genauer wahrzunehmen und zu hinterfragen, welche Bereiche in der täglichen Reinigungsroutine oft ausgelassen werden. So rückte die Kampagne weniger die Frage in den Mittelpunkt, mehr zu putzen, sondern vielmehr bewusster wahrzunehmen, was sonst leicht übersehen wird.Auch künftig möchte Eureka die Zusammenarbeit mit Creators in Europa fortsetzen und weitere dieser "unseen" Bereiche sichtbar machen. Mit zukünftigen Kooperationen möchte die Marke Menschen dazu anregen, sowohl dem eigenen Zuhause als auch gemeinsam genutzten Räumen mehr Aufmerksamkeit zu schenken und Sauberkeit stärker in den Alltag zu integrieren.Darüber hinaus startete Eureka die Social-Media-Challenge "Eureka findet das Ungesehene". Verbraucher wurden dazu eingeladen, mit Eureka-Produkten bisher wenig beachtete Bereiche ihres Zuhauses zu reinigen, Videos davon in den sozialen Medien zu teilen und sich damit die Chance auf eine Cashback-Prämie zu sichern.Im Rahmen der World-Cleanup-Day-Kampagne bietet Eureka außerdem ab sofort bis zum 30. September 6 % Rabatt auf alle Eureka-Produkte im deutschen Onlineshop. Der Aktionscode lautet eureka920.Weitere Informationen: https://de.eureka.com/pages/worldcleanday2026/Über EurekaEureka wurde 1909 in Detroit, USA, gegründet und blickt auf mehr als ein Jahrhundert Erfahrung im Bereich Staubsauger und Reinigungslösungen zurück. Die Marke konzentriert sich auf Innovation, praktische Produktgestaltung und einfache Bedienung mit dem Ziel, die tägliche Reinigung zu erleichtern.Pressekontakt:Bingo Maomaobh3@midea.comOriginal-Content von: Eureka, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157578/6355556