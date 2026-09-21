ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Bewertung von Atoss Software beim Kursziel von 100 Euro mit "Neutral" aufgenommen. Der deutsche Markt sei stabiler, als es die Schlagzeilen vermuten ließen, schrieb Jarrod Chisholm am Montag in seiner Auftaktanalyse zum Spezialisten für Workforce Management (WFM). Die Bewertung liege aber bereits am oberen Rand der Vergleichsgruppe, sodass sich Chancen und Risiken die Waage hielten./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 01:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 01:29 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0005104400
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