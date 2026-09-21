Transparentes Design mit einer Auswahl an verschiedenen Modellen HTC gibt Nutzenden die Kontrolle über Technologie und Datenschutz.

Datenschutzorientierter Ansatz für Kameras: VIVE AI verwendet keine Nutzerdaten für das KI-Training und bietet verbesserte Datensicherheit.

Der offene Ansatz von HTC: je nach Aufgabe zwischen den KI-Modellen von OpenAI und Google Gemini wählen, ganz nach den eigenen Bedürfnissen. Alle Interaktionen und Daten werden anonymisiert, sodass große Sprachmodelle (LLMs) kein Profil erstellen können.

3K-Videoaufzeichnung, 4 GB RAM und fortschrittliche KI-Funktionen wie Live-Übersetzung, Besprechungsnotizen und vieles mehr.

Ab dem 3. September in verschiedenen Designs und Farben in Europa, Nordamerika und Australien erhältlich.

VIVE Eagle die neue, stilvolle KI-Smartbrille von HTC ist nun in Deutschland unter www.vive.com/de/product/vive-eagle/overview erhältlich und bietet fortschrittliche Funktionen sowie einen datenschutzorientierten Ansatz, der sowohl den Träger als auch Menschen im direkten Umfeld dabei unterstützt, ihre Privatsphäre zu schützen. Die vielseitige VIVE AI unterstützt bei der Live-Übersetzung (Sprache und Text) und kann sich mit der KI Ihres Smartphones verbinden, um bestimmte Aktionen auszuführen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260903285506/de/

Datenschutz ist Teil der DNA von HTC, und jedes Element der VIVE Eagle von der Software über die KI-Implementierung bis hin zur Hardware basiert auf der Philosophie, dass Technologie der Gesellschaft zugutekommen und dabei gleichzeitig die Bedürfnisse des Einzelnen respektieren sollte.

Entsprechend nutzt VIVE AI keine Nutzerdaten zu Trainingszwecken. HTC hat zudem Maßnahmen ergriffen, um die Privatsphäre sowohl der Nutzenden als auch der Menschen in ihrem Umfeld zu schützen. Dies spiegelt sich auch in der Designsprache der Brille wider: Die Hauptfarben sind transparent, sodass die darin verbaute Technologie sichtbar ist und einen natürlichen Teil des Designs bildet. Das transparente Design von VIVE Eagle wurde bereits 2026 mit dem Red Dot Award ausgezeichnet.

Die VIVE Eagle ist mit hochwertigen ZEISS-Gläsern ausgestattet, darunter Sonnenbrillengläser mit UV400-Schutz der Kategorie 3 sowie optional Gläser mit Blaulichtfilter oder photochrome Gläser. Auch Korrektionsgläser lassen sich schnell und einfach in die VIVE Eagle einsetzen.

VIVE Eagle hält die Hände frei, damit Nutzende das Leben unmittelbar erleben können statt durch einen Bildschirm. Sprachbefehle und programmierbare physische Tasten machen die Bedienung intuitiv und einfach. Ob beim Radfahren durch den Park oder beim Erkunden einer neuen Stadt: VIVE Eagle hilft dabei, im Moment zu bleiben und zugleich Erinnerungen festzuhalten, die sich unkompliziert teilen lassen.

Cher Wang, Mitbegründerin und Vorstandsvorsitzende von HTC, sagte: "Technologie sollte unsere Fantasie beflügeln und es uns ermöglichen, zu erschaffen, zu erleben und unser Leben zu verbessern. VIVE Eagle vereint Stil und Intelligenz, nutzt leistungsstarke KI-Werkzeuge und lässt Ihre Hände frei, damit Sie den Moment bewusster erleben können. Sie können neue Kulturen entdecken, Gemälde in Galerien kennenlernen und Ihre Abenteuer mühelos teilen."

Der Datenschutz steht an erster Stelle

VIVE Eagle verfolgt einen Datenschutzansatz, der Sie und Ihr Umfeld in den Mittelpunkt stellt. Beim Filmen oder Fotografieren leuchtet oder blinkt eine Benachrichtigungs-LED. Die LED passt ihre Helligkeit automatisch an unterschiedliche Lichtverhältnisse an, um jederzeit gut sichtbar zu sein. Dank eines Multisensor-Ansatzes nimmt VIVE Eagle keine Aufnahmen auf, wenn die Benachrichtigungs-LED verdeckt, beschädigt oder beeinträchtigt ist. Ebenso macht VIVE Eagle keine Aufnahmen, wenn die Brille nicht getragen wird. Personen in der Nähe können zudem "Aufnahme stoppen" sagen, woraufhin VIVE Eagle die Aufnahme beendet.

Bei der Nutzung von LLMs (Large Language Models) von Drittanbietern wie OpenAI und Google Gemini anonymisiert VIVE Eagle Ihre Anfragen, sodass keine genauen Tracking-Profile von Ihnen und Ihren Daten erstellt werden können.

Nutzer können selbst entscheiden, ob sie diese Inhalte manuell in die VIVE Connect App oder in einen mit der Cloud verbundenen Fotodienst importieren möchten. Die Daten lassen sich nicht einfach durch das Koppeln der Brille mit einem anderen Smartphone abrufen, sondern bleiben an das Konto der ursprünglichen Nutzerin oder des ursprünglichen Nutzers gebunden. VIVE AI ist nach ISO 27001 und ISO 27701 zertifiziert. Damit erfüllt die Datenverwaltung strenge internationale Standards für Datenschutz und Informationssicherheit. HTC verfügt über die Zertifizierungen nach ISO 27001 und ISO 27701. Damit entspricht die Datenverwaltung strengen internationalen Standards für Datenschutz und Sicherheit.

Flüssig und stabil

Mit VIVE Eagle immer im Moment bleiben, denn Fotos und Videos lassen sich mühelos aufnehmen: Einfach per Sprachbefehl "Hey VIVE" oder einen kurzen Druck auf die programmierbare Auslösetaste Die 12-MP-Kamera erfasst jedes Detail und nimmt beeindruckende 3K-Videos sowie Zeitlupenaufnahmen auf. Videos und Fotos profitieren von elektronischer Stabilisierung und KI, sodass Sie beim Erkunden einer neuen Stadt spontan Fotos machen können, ohne auch nur einen Schritt zu verlangsamen. Bilder und Videos sind für das Hochformat optimiert, um das einfache Teilen in sozialen Netzwerken zu erleichtern.

Und egal, ob Straßenschilder oder Speisekarten: VIVE Eagle unterstützt mit Bild-zu-Text-Übersetzungen aus mehr als 100 Sprachen und hilft dabei, Inhalte sofort zu verstehen. Vier Mikrofone, darunter ein Richtmikrofon, sorgen in Verbindung mit dem HTC-Algorithmus zur Geräuschunterdrückung für klare Audioaufnahmen bei Videos und Anrufen. Ob bei der Erkundung antiker Ruinen oder auf einer Wanderung: Dank IP54-Schutzklasse ist VIVE Eagle bereit für den Alltag und unterwegs.

Intuitive und flexible KI-Funktionen

Mit 4 GB RAM ist VIVE Eagle für anspruchsvolle Funktionen ausgelegt und bietet zugleich Spielraum für künftige Erweiterungen.

VIVE AI umfasst zahlreiche Produktivitätstools. Die Live-Übersetzung von mehr als 90 Sprachen ermöglicht Gespräche in Echtzeit mit Menschen, die andere Sprachen sprechen. In Meetings können Nutzende präsent und aufmerksam bleiben und anschließend detaillierte Besprechungsnotizen auf Basis der Audioaufzeichnungsfunktion von VIVE Eagle erhalten1

VIVE Eagle lässt sich außerdem mit Google Gemini koppeln, um systemeigene Funktionen auf Android-Smartphones zu nutzen, sowie mit Siri auf iOS-Geräten.

Audio Akku

Um in der realen Welt präsent zu bleiben, verfügt VIVE Eagle über offene, direktionale Lautsprecher. Sie erzeugen Stereoklang mit verstärktem Bass, der für die tragende Person klar hörbar ist, während die Schallabstrahlung in die unmittelbare Umgebung reduziert bleibt. So lassen sich private Anrufe führen oder Musik hören, ohne das Geschehen rundherum aus den Augen zu verlieren.

VIVE Eagle hält mit dem Alltag Schritt und liefert 4-6 Stunden durchgehende aktive Nutzung (z. B. durchgängige Musikwiedergabe) sowie eine Standby-Zeit von 36 Stunden. Technologie sollte sich dem Leben anpassen, nicht umgekehrt. Deshalb verfügt VIVE Eagle über einen magnetischen Ladeanschluss mit Pogo-Pins.

So kann die Brille während des Ladens weiter genutzt werden, anstatt zum Aufladen abgenommen und in ein Etui gelegt werden zu müssen. Gerade bei Korrekturgläsern ist das ein entscheidender Vorteil. Dank HTCs Schnellladefunktion erreicht VIVE Eagle in nur zehn Minuten 50 Prozent und in 23 Minuten 80 Prozent Akkuladung. Und für Momente, die etwas mehr Power brauchen, steht VIVE Power Boost bereit: Die leichte und diskrete Zusatzbatterie lässt sich nahtlos an der VIVE Eagle anbringen, wiegt nur acht Gramm und erweitert die Akkulaufzeit um bis zu 80 Prozent.

Verfügbarkeit und Preis

VIVE Eagle ist datenschutzorientiert und zugleich offen und intuitiv. Sie ist leistungsstark und flexibel und gibt den Menschen die Kontrolle über ihre eigenen Daten zurück. Gleichzeitig ermöglicht sie, ganz im Moment zu sein, anstatt das Leben durch ein anderes Gerät zu erleben.

VIVE Eagle kann ab heute über vive.com und weitere ausgewählte Vertriebskanäle ab 469 bestellt werden.

VIVE AI Plus ist bei berechtigten Käufen von VIVE Eagle zwei Jahre lang ohne Aufpreis enthalten.

VIVE Eagle ist in einer Vielzahl von Farben und Modellen erhältlich in eckiger und Pantos-Form. Außerdem stehen verschiedene Gläser zur Auswahl, sodass Sie ganz einfach das perfekte Modell für sich finden können. Die Auswahl an Gläsern hängt von der Verfügbarkeit auf dem jeweiligen Markt ab.

Bei den Klargläsern handelt es sich um die ZEISS UV400 Blue Light Blocking-Gläser, bei den Sonnenbrillengläsern um die ZEISS UV400 Sonnenbrillengläser der Kategorie 3 und bei den adaptiven Gläsern um die ZEISS UV380 AdaptiveSun-Gläser.

Quadratisch:

VIVE Eagle Square Klarglas Schwarz

VIVE Eagle Square Klarglas Kaffee

VIVE Eagle Square Klarglas Beere

VIVE Eagle Square Sonnenglas Schwarz

VIVE Eagle Square Sonnenglas Kaffee

VIVE Eagle Square Sonnenglas Beere

VIVE Eagle Square Adaptive-Glas Schwarz

VIVE Eagle Square Adaptive-Glas Kaffee

VIVE Eagle Square Adaptive-Glas Beere

Pantos:

VIVE Eagle Pantos Klarglas Anthrazitschwarz

VIVE Eagle Pantos Klarglas Klarbraun

VIVE Eagle Pantos Klarglas Marineblau

VIVE Eagle Pantos Sonnenbrillenglas Anthrazitschwarz

VIVE Eagle Pantos Sonnenbrillenglas Klarbraun

VIVE Eagle Pantos Sonnenbrillenglas Marineblau

VIVE Eagle Pantos Adaptive Gläser Anthrazitschwarz

VIVE Eagle Pantos Adaptive Gläser Hellbraun

VIVE Eagle Pantos Adaptive Gläser Marineblau

VIVE Eagle Power Boost ist ab heute ebenfalls erhältlich und kostet nur 49 €.

Ein Pressekit mit Bildmaterial steht unter diesem Link bereit.

Über HTC

HTC VIVE ist die führende Extended-Reality-Plattform (XR) und das führende XR-Ökosystem, das realitätsnahe XR-Erlebnisse für Unternehmen und Verbraucher schafft. Das VIVE-Ökosystem basiert auf erstklassiger XR-Hardware, -Software und -Inhalten. Das VIVE-Geschäft umfasst erstklassige XR-Hardware, die VIVEPORT-Plattform und den App-Store, die VIVE Enterprise Solutions für Geschäftskunden; VIVE X, einen mit 100 Millionen US-Dollar dotierten VR-Business-Accelerator; sowie VIVE ARTS für kulturelle Initiativen. Zum Geschäftsbereich von HTC gehören außerdem die Plattformen für räumliche Zusammenarbeit VIVERSE und VIVERSE for Business, HTC-Smartphones, das virtuelle Produktionssystem VIVE Mars CamTrack sowie unsere G REIGNS 5G-Konnektivitätslösungen. Weitere Informationen finden Sie unter www.vive.com.

1 Die Gesetze zur Videoaufzeichnung variieren je nach Rechtsordnung. Die Nutzer sind dafür verantwortlich, vor der Aufzeichnung anderer Personen die erforderlichen Einwilligungen einzuholen.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260903285506/de/

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