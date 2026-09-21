Bill Ackman hat sich im zweiten Quartal vollständig von Alphabet getrennt, während seine Investmentgesellschaft Pershing Square die Meta-Position um rund 20% vergrößerte. Das klingt nach einem klaren Votum gegen Google. Tatsächlich spricht jedoch einiges dafür, dass Ackman vor allem Gewinne realisiert und sein Kapital neu verteilt hat - denn operativ läuft es bei Alphabet weiterhin hervorragend. Ackman nimmt einen gewaltigen Gewinn mit Nach Angaben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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