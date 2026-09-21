Der Ripple-Kurs hat den langfristigen Abwärtstrend durchbrochen und stabilisiert sich aktuell bei rund 1,43 US$. Gleichzeitig liefern RSI und MACD neue Kaufsignale. Damit könnte XRP den Grundstein für die nächste Aufwärtswelle gelegt haben - zuvor muss allerdings noch eine wichtige Widerstandszone überwunden werden. Chartanalyse zum Ripple-Kurs Der Ripple-Kurs konnte sich im August dynamisch von seinem Tief bei knapp 0,97 US$ lösen. In der Spitze ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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