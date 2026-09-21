Die SK-Hynix-Aktie hat sich nach ihrer kräftigen Korrektur deutlich erholt und notiert aktuell bei rund 1.875.000,00 KRW. Gleichzeitig drehen RSI und MACD nach oben. Für ein starkes technisches Kaufsignal muss der Kurs allerdings noch eine zentrale Widerstandszone überwinden. Chartanalyse zur SK-Hynix-Aktie Die SK-Hynix-Aktie befindet sich seit dem Korrekturtief wieder in einem kurzfristigen Aufwärtstrend. Ausgehend von rund 1.300.000,00 KRW konnte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de