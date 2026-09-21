Die OHB-Aktie ist seit ihrem Rekordhoch um rund -73% eingebrochen und notiert inzwischen bei 175,00 €. Gleichzeitig wurde im Wochenchart eine große Schulter-Kopf-Schulter-Formation bestätigt. Das daraus abgeleitete Kursziel liegt deutlich unter dem aktuellen Niveau. Wie weit kann die Aktie des Raumfahrtkonzerns noch fallen? Chartanalyse zur OHB-Aktie Die OHB-Aktie erreichte im Frühjahr 2026 nach einer außergewöhnlich starken Rallye ein Rekordhoch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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