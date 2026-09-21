61 Jahre lang prägte Warren Buffett Berkshire Hathaway wie kaum ein anderer Investor. Nun zieht sich der 96-Jährige als Chairman zurück. Die große Frage: Bleibt seine Investmentmaschine auch ohne das "Orakel von Omaha" erfolgreich? Eine der größten Ären der Finanzgeschichte geht zu Ende: Warren Buffett zieht sich als Vorsitzender von Berkshire Hathaway zurück. Nach mehr als sechs Jahrzehnten an der Spitze des Konzerns übernimmt nun die nächste Generation. Sein Sohn Howard G. Buffett wird ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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