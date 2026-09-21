Steigende Zinsen und Ölpreise machen sichere Dividenden wieder attraktiv. Wir haben den S&P 500 nach seinen treuesten Zahlern durchsucht. Und dabei ein Muster entdeckt, das einiges über die vergangenen Börsenjahre verrät. (function(d,u,ac){var s=d.createElement('script');s.type='text/javascript';s.src='https://a.omappapi.com/app/js/api.min.js';s.async=true;s.dataset.user=u;s.dataset.campaign=ac;d.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(s);})(document,386410,'q8tyuini4sqwefdhodq9'); Der Ölpreis und die Anleiherenditen beherrschen die Schlagzeilen der Finanzmärkte. Öl der Nordseesorte Brent notierte am Mittwoch (9.9.) erstmals seit Ende Mai wieder über 100 US-Dollar je Barrel. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe kletterte in derselben Woche auf 4,94% und damit auf den höchsten Stand seit Oktober 2023. In solchen Phasen stellen Anleger Wachstumswerte gern hinten an. Höhere Zinsen bedeuten eine stärkere Abzinsung künftiger Gewinne. Unternehmen mit sicheren, hohen Ausschüttungen rücken dafür in den Vordergrund. Wir haben deshalb die Unternehmen des S&P 500 nach ihrer Dividendentreue durchleuchtet. Dabei konnten wir feststellen, dass der US-Dividendenadel eine besondere Qualität besitzt: 37 der 500 Indexmitglieder zahlten in jedem der vergangenen 25 Geschäftsjahre eine höhere Dividende als im Vorjahr. Das ist ein strengeres Kriterium als bei unserer jüngsten Europa-Auswertung, die unveränderte Dividenden und bis zu zwei Senkungen tolerierte. Dividendentreue sagt aber nichts über die Höhe der Ausschüttung aus. Wir haben daher auch bei dieser Analyse einen zweiten Filter angewandt: eine Dividendenrendite von mindestens 3% für das Geschäftsjahr 2025, die laut Analystenschätzungen auch 2026 Bestand haben soll. Übrig bleiben elf Unternehmen, die wir zum Hochadel der US-Dividendenaristokratie erklären: Chevron, Consolidated Edison, Essex Property Trust, Eversource Energy, Federal Realty Investment Trust, Genuine Parts, Kimberly-Clark, Medtronic, PepsiCo, Realty Income und Stanley ...

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