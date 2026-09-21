Der DAX dürfte mit leichten Gewinnen in die neue Handelswoche starten. Für einen positiven Grundton sorgen zum einen die freundlichen Vorgaben aus Asien, zum anderen die konstruktiven Gespräche zwischen US-Finanzminister Scott Bessent und dem chinesischen Vizepremier He Lifeng im Vorfeld des Treffens zwischen Donald Trump und Xi Jinping. Im Mittelpunkt stehen die Handelsbeziehungen beider Länder, Künstliche Intelligenz und der Zugang zu kritischen Rohstoffen. Die bislang konstruktive Gesprächsatmosphäre nimmt den Anlegern zumindest vorerst die Sorge vor neuen politischen Reibereien zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt.

Zusätzliche Unterstützung kommt von den weiter rückläufigen Energiepreisen. Brent-Rohöl nähert sich von oben wieder der psychologisch wichtigen Marke von 100 Dollar. Von einer breiten Kaufbereitschaft am Aktienmarkt kann allerdings noch keine Rede sein. Das Interesse der Investoren konzentriert sich weiterhin stark auf Halbleiter- und KI-Aktien, während der Gesamtmarkt nur zögerlich nach oben läuft. Zu groß bleibt die Sorge, dass ein erneuter Inflationsschub die Notenbanken zu einem länger restriktiven Kurs zwingen könnte. Gleichzeitig bleibt die konjunkturelle Lage in vielen Ländern fragil.

Damit dürfte die neue Handelswoche zunächst eher von einem Abtasten der Widerstands- und Unterstützungszonen geprägt sein als von der Entstehung eines neuen Trends. Die Stimmung hat sich verbessert, die Bereitschaft zu größeren Engagements aber noch nicht. Für eine nachhaltige Aufwärtsbewegung braucht der Markt mehr als politische Entspannung und fallende Ölpreise - er braucht wieder Vertrauen in die Konjunktur. Für den DAX zeichnet sich zum Wochenstart aus technischer Sicht eine Handelsspanne zwischen 25 350 und 25 600 Punkten ab.

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