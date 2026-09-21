Transaction in Own Shares -2

DJ Transaction in Own Shares
Molten Ventures Plc (GROW) Transaction in Own Shares 21-Sep-2026 / 07:00 GMT/BST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Molten Ventures plc ("Molten" or the "Company") Transaction in own shares Molten Ventures plc (LSE: GROW) announces that during the period Monday 14^th September 2026 to Friday 18^th September 2026, Deutsche Bank AG, London Branch (trading for these purposes as Deutsche Numis) ("Deutsche Numis"), purchased on behalf of the Company ordinary shares of 1 pence each in the capital of the Company ("Ordinary Shares") as set out in the table below, pursuant to the share repurchase programme announced on 30 July 2026. Date of Ordinary shares Volume weighted Lowest price Highest price purchase purchased Average Price Paid paid (GBp) paid (GBp) (GBp) 14/09/2026 50,000 666.8719 660.5 672.5 15/09/2026 50,000 647.0543 634.5 655.5 16/09/2026 50,000 653.3314 642.5 660.0 17/09/2026 50,000 667.9979 663.5 670.0 18/09/2026 50,000 672.8804 667.0 675.0
Following this purchase, the Company's issued share capital consists of 189,046,450 Ordinary Shares, the total number of Ordinary Shares in treasury is 14,679,781 and the total number of voting rights in the Company is 174,366,669.
The above figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
Aggregate information
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the schedule below contains detailed information about the purchases made by Deutsche Numis on behalf of the Company.
Issuer name and ISIN: Molten Ventures plc, ISIN: GB00BY7QYJ50
Individual transactions
Transaction Time of Transaction Trading Date Number of ordinary price (GBp) transaction (UK reference number venue shares purchased Time) 14/09/2026 120 662.00 16:20:45 00082746094TRLO0 XLON 14/09/2026 510 662.00 16:20:45 00082746093TRLO0 XLON 14/09/2026 1022 662.00 16:14:45 00082745866TRLO0 XLON 14/09/2026 844 660.50 16:05:22 00082745166TRLO0 XLON 14/09/2026 902 661.00 16:01:45 00082744998TRLO0 XLON 14/09/2026 971 662.00 16:00:54 00082744931TRLO0 XLON 14/09/2026 961 660.50 15:50:28 00082744191TRLO0 XLON 14/09/2026 164 660.50 15:50:28 00082744190TRLO0 XLON 14/09/2026 268 660.50 15:50:28 00082744189TRLO0 XLON 14/09/2026 440 660.50 15:50:28 00082744188TRLO0 XLON 14/09/2026 211 662.00 15:50:28 00082744187TRLO0 XLON 14/09/2026 368 661.50 15:50:28 00082744186TRLO0 XLON 14/09/2026 377 661.50 15:50:28 00082744185TRLO0 XLON 14/09/2026 851 661.50 15:50:28 00082744184TRLO0 XLON 14/09/2026 1013 661.00 15:35:26 00082743398TRLO0 XLON 14/09/2026 898 665.50 15:19:15 00082742680TRLO0 XLON 14/09/2026 657 665.50 15:19:15 00082742679TRLO0 XLON 14/09/2026 313 665.50 15:12:04 00082742263TRLO0 XLON 14/09/2026 959 667.00 15:10:57 00082742226TRLO0 XLON 14/09/2026 842 667.00 15:10:57 00082742225TRLO0 XLON 14/09/2026 837 668.00 14:51:53 00082741635TRLO0 XLON 14/09/2026 901 668.50 14:47:33 00082741505TRLO0 XLON 14/09/2026 895 668.00 14:38:17 00082741102TRLO0 XLON 14/09/2026 361 669.50 14:30:25 00082740594TRLO0 XLON 14/09/2026 660 669.50 14:30:25 00082740593TRLO0 XLON 14/09/2026 856 669.50 14:30:25 00082740592TRLO0 XLON 14/09/2026 945 670.00 14:29:03 00082740546TRLO0 XLON 14/09/2026 301 668.50 14:01:43 00082739813TRLO0 XLON 14/09/2026 688 668.50 14:01:43 00082739812TRLO0 XLON 14/09/2026 971 668.50 14:01:43 00082739811TRLO0 XLON 14/09/2026 160 668.00 13:35:19 00082738901TRLO0 XLON 14/09/2026 721 668.00 13:35:19 00082738900TRLO0 XLON 14/09/2026 1022 668.00 13:35:19 00082738899TRLO0 XLON 14/09/2026 995 668.50 13:03:45 00082737780TRLO0 XLON 14/09/2026 829 669.50 12:36:17 00082736933TRLO0 XLON 14/09/2026 965 669.50 12:19:26 00082736575TRLO0 XLON 14/09/2026 977 670.00 12:05:13 00082736346TRLO0 XLON 14/09/2026 882 671.00 11:52:22 00082736010TRLO0 XLON 14/09/2026 605 672.00 11:50:36 00082735979TRLO0 XLON 14/09/2026 223 672.00 11:50:36 00082735978TRLO0 XLON 14/09/2026 828 672.50 11:50:36 00082735975TRLO0 XLON 14/09/2026 34 668.50 11:41:56 00082735853TRLO0 XLON 14/09/2026 81 668.50 11:41:50 00082735849TRLO0 XLON 14/09/2026 199 668.50 11:41:14 00082735833TRLO0 XLON 14/09/2026 234 668.50 11:40:48 00082735828TRLO0 XLON 14/09/2026 234 668.50 11:40:31 00082735827TRLO0 XLON 14/09/2026 173 668.50 11:40:11 00082735822TRLO0 XLON 14/09/2026 123 668.50 11:39:45 00082735814TRLO0 XLON 14/09/2026 963 669.00 11:32:57 00082735711TRLO0 XLON 14/09/2026 982 669.50 11:25:48 00082735498TRLO0 XLON 14/09/2026 960 668.50 10:54:13 00082734672TRLO0 XLON 14/09/2026 1010 669.00 10:54:13 00082734671TRLO0 XLON 14/09/2026 846 667.50 10:11:20 00082733333TRLO0 XLON 14/09/2026 835 668.00 10:09:24 00082733299TRLO0 XLON 14/09/2026 823 668.50 10:08:53 00082733282TRLO0 XLON 14/09/2026 840 664.50 09:26:48 00082731983TRLO0 XLON 14/09/2026 455 665.50 09:15:45 00082731626TRLO0 XLON 14/09/2026 450 665.50 09:15:45 00082731625TRLO0 XLON 14/09/2026 919 665.50 09:15:45 00082731624TRLO0 XLON 14/09/2026 28 665.50 09:15:45 00082731623TRLO0 XLON 14/09/2026 374 666.00 09:15:25 00082731547TRLO0 XLON 14/09/2026 380 666.00 09:15:06 00082731523TRLO0 XLON 14/09/2026 167 666.00 09:15:06 00082731522TRLO0 XLON 14/09/2026 58 667.00 09:15:05 00082731520TRLO0 XLON 14/09/2026 288 667.00 09:15:05 00082731519TRLO0 XLON 14/09/2026 76 666.50 09:09:32 00082731369TRLO0 XLON 14/09/2026 241 666.50 09:09:32 00082731368TRLO0 XLON 14/09/2026 48 666.00 09:09:32 00082731367TRLO0 XLON 14/09/2026 72 666.00 09:09:32 00082731366TRLO0 XLON 14/09/2026 994 666.00 08:53:03 00082730510TRLO0 XLON 14/09/2026 831 664.50 08:47:17 00082730239TRLO0 XLON 14/09/2026 977 666.50 08:47:00 00082730233TRLO0 XLON 14/09/2026 386 667.00 08:37:38 00082729950TRLO0 XLON 14/09/2026 851 668.50 08:35:25 00082729817TRLO0 XLON 14/09/2026 851 669.00 08:34:43 00082729807TRLO0 XLON 14/09/2026 957 669.00 08:32:17 00082729647TRLO0 XLON 14/09/2026 883 670.00 08:31:23 00082729598TRLO0 XLON 14/09/2026 927 669.50 08:31:23 00082729597TRLO0 XLON 14/09/2026 1092 667.00 08:25:48 00082729147TRLO0 XLON
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
September 21, 2026 02:00 ET (06:00 GMT)
DJ Transaction in Own Shares -2-
14/09/2026 1045 666.50 08:10:29 00082728241TRLO0 XLON 15/09/2026 593 639.50 16:12:58 00082771432TRLO0 XLON 15/09/2026 944 639.50 16:10:19 00082771260TRLO0 XLON 15/09/2026 342 640.00 16:09:09 00082771183TRLO0 XLON 15/09/2026 138 640.00 16:09:09 00082771182TRLO0 XLON 15/09/2026 1025 637.00 15:58:14 00082770546TRLO0 XLON 15/09/2026 995 637.00 15:50:07 00082770022TRLO0 XLON 15/09/2026 875 634.50 15:40:27 00082769528TRLO0 XLON 15/09/2026 783 635.50 15:38:02 00082769354TRLO0 XLON 15/09/2026 116 635.50 15:37:48 00082769336TRLO0 XLON 15/09/2026 889 636.00 15:29:39 00082768752TRLO0 XLON 15/09/2026 898 639.00 15:18:07 00082768107TRLO0 XLON 15/09/2026 6 640.00 15:11:30 00082767617TRLO0 XLON 15/09/2026 86 640.00 15:11:30 00082767616TRLO0 XLON 15/09/2026 918 640.00 15:11:30 00082767615TRLO0 XLON 15/09/2026 961 641.50 15:02:09 00082766834TRLO0 XLON 15/09/2026 410 640.00 14:58:00 00082766332TRLO0 XLON 15/09/2026 125 640.00 14:58:00 00082766331TRLO0 XLON 15/09/2026 218 642.00 14:49:30 00082765861TRLO0 XLON 15/09/2026 663 642.00 14:49:30 00082765860TRLO0 XLON 15/09/2026 580 645.50 14:46:17 00082765679TRLO0 XLON 15/09/2026 430 645.50 14:44:02 00082765598TRLO0 XLON 15/09/2026 973 652.00 14:30:35 00082764804TRLO0 XLON 15/09/2026 1678 652.00 14:30:35 00082764803TRLO0 XLON 15/09/2026 867 653.50 14:09:54 00082764043TRLO0 XLON 15/09/2026 928 655.00 13:50:41 00082763221TRLO0 XLON 15/09/2026 1388 655.00 13:50:41 00082763220TRLO0 XLON 15/09/2026 977 655.50 13:49:09 00082763126TRLO0 XLON 15/09/2026 132 651.50 13:10:58 00082761894TRLO0 XLON 15/09/2026 984 652.50 13:03:26 00082761720TRLO0 XLON 15/09/2026 38 652.50 13:03:26 00082761719TRLO0 XLON 15/09/2026 932 654.00 12:14:42 00082760091TRLO0 XLON 15/09/2026 912 652.50 11:34:02 00082758172TRLO0 XLON 15/09/2026 870 651.00 11:18:25 00082757608TRLO0 XLON 15/09/2026 870 651.50 11:17:05 00082757572TRLO0 XLON 15/09/2026 874 651.00 10:59:49 00082756439TRLO0 XLON 15/09/2026 1130 650.00 10:56:18 00082756352TRLO0 XLON 15/09/2026 903 647.50 10:47:52 00082755948TRLO0 XLON 15/09/2026 704 647.50 10:47:46 00082755899TRLO0 XLON 15/09/2026 352 647.50 10:47:46 00082755898TRLO0 XLON 15/09/2026 925 644.50 09:42:03 00082753357TRLO0 XLON 15/09/2026 975 646.50 09:27:16 00082752691TRLO0 XLON 15/09/2026 15000 647.75 09:25:49 00082752622TRLO0 XLON 15/09/2026 955 647.50 09:02:38 00082751361TRLO0 XLON 15/09/2026 1021 647.50 08:52:22 00082750624TRLO0 XLON 15/09/2026 965 649.00 08:45:16 00082750042TRLO0 XLON 15/09/2026 890 650.00 08:30:36 00082749003TRLO0 XLON 15/09/2026 46 650.00 08:30:36 00082749004TRLO0 XLON 15/09/2026 65 650.00 08:30:36 00082749005TRLO0 XLON 15/09/2026 210 650.00 08:30:36 00082749001TRLO0 XLON 15/09/2026 572 650.00 08:30:36 00082749002TRLO0 XLON 15/09/2026 869 650.00 08:15:02 00082748317TRLO0 XLON 16/09/2026 326 657.50 16:14:34 00082793469TRLO0 XLON 16/09/2026 1114 658.50 16:10:57 00082793345TRLO0 XLON 16/09/2026 592 658.00 16:06:15 00082793086TRLO0 XLON 16/09/2026 423 658.00 16:06:15 00082793085TRLO0 XLON 16/09/2026 894 658.50 16:06:06 00082793082TRLO0 XLON 16/09/2026 907 657.50 16:00:05 00082792747TRLO0 XLON 16/09/2026 1070 658.00 15:55:34 00082792541TRLO0 XLON 16/09/2026 1051 659.00 15:46:34 00082792140TRLO0 XLON 16/09/2026 936 659.00 15:46:34 00082792139TRLO0 XLON 16/09/2026 976 659.00 15:44:02 00082791989TRLO0 XLON 16/09/2026 999 657.50 15:11:27 00082790486TRLO0 XLON 16/09/2026 213 658.00 15:05:11 00082790026TRLO0 XLON 16/09/2026 923 657.50 15:05:11 00082790025TRLO0 XLON 16/09/2026 976 658.00 15:02:42 00082789876TRLO0 XLON 16/09/2026 1109 659.00 15:00:13 00082789660TRLO0 XLON 16/09/2026 1018 659.00 14:56:17 00082789530TRLO0 XLON 16/09/2026 1035 657.00 14:47:56 00082789231TRLO0 XLON 16/09/2026 1104 657.00 14:33:42 00082788070TRLO0 XLON 16/09/2026 927 657.50 14:19:42 00082787479TRLO0 XLON 16/09/2026 920 658.00 14:16:05 00082787424TRLO0 XLON 16/09/2026 989 659.50 14:03:40 00082787097TRLO0 XLON 16/09/2026 789 660.00 13:55:00 00082786715TRLO0 XLON 16/09/2026 206 660.00 13:55:00 00082786714TRLO0 XLON 16/09/2026 1054 658.00 13:38:53 00082786089TRLO0 XLON 16/09/2026 1027 657.00 13:13:10 00082785400TRLO0 XLON 16/09/2026 973 657.00 12:51:02 00082784338TRLO0 XLON 16/09/2026 951 658.00 12:45:01 00082784153TRLO0 XLON 16/09/2026 913 657.00 12:40:08 00082783996TRLO0 XLON 16/09/2026 1706 657.00 12:40:08 00082783995TRLO0 XLON 16/09/2026 1080 653.00 12:02:57 00082782452TRLO0 XLON 16/09/2026 1041 654.00 11:55:54 00082782087TRLO0 XLON 16/09/2026 1013 655.00 11:50:02 00082781874TRLO0 XLON 16/09/2026 390 655.00 11:48:12 00082781838TRLO0 XLON 16/09/2026 293 655.00 11:48:12 00082781837TRLO0 XLON 16/09/2026 920 651.50 11:43:51 00082781761TRLO0 XLON 16/09/2026 1098 649.50 11:02:39 00082780371TRLO0 XLON 16/09/2026 952 649.50 11:02:39 00082780370TRLO0 XLON 16/09/2026 13000 647.00 10:48:07 00082779840TRLO0 XLON 16/09/2026 898 647.00 10:46:59 00082779820TRLO0 XLON 16/09/2026 1051 644.50 10:18:24 00082778650TRLO0 XLON 16/09/2026 1025 645.50 09:20:28 00082776999TRLO0 XLON 16/09/2026 1064 643.50 09:00:03 00082775965TRLO0 XLON 16/09/2026 54 642.50 08:40:34 00082775225TRLO0 XLON 17/09/2026 385 666.50 16:20:34 00082816991TRLO0 XLON 17/09/2026 1074 667.00 16:16:18 00082816670TRLO0 XLON 17/09/2026 542 666.00 16:12:40 00082816521TRLO0 XLON 17/09/2026 942 666.50 16:10:25 00082816314TRLO0 XLON 17/09/2026 1072 666.50 16:06:59 00082816170TRLO0 XLON 17/09/2026 206 667.00 16:05:42 00082816110TRLO0 XLON 17/09/2026 146 667.00 16:05:42 00082816109TRLO0 XLON 17/09/2026 1352 667.00 16:02:04 00082815940TRLO0 XLON 17/09/2026 989 667.50 16:01:22 00082815900TRLO0 XLON 17/09/2026 1030 667.00 15:50:06 00082815252TRLO0 XLON 17/09/2026 1094 667.50 15:48:26 00082815164TRLO0 XLON 17/09/2026 908 667.50 15:48:26 00082815163TRLO0 XLON
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September 21, 2026 02:00 ET (06:00 GMT)