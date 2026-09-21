WIESBADEN (ots) -- 5,7 Milliarden Fahrgäste im ÖPNV im 1. Halbjahr 2026- 2 % weniger Fahrgäste im Fernverkehr als im 1. Halbjahr 2025Im 1. Halbjahr 2026 waren in Deutschland rund 2 % mehr Fahrgäste im Linienverkehr mit Bussen und Bahnen unterwegs als im Vorjahreszeitraum. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, stieg das Fahrgastaufkommen im ÖPNV um 2 %, während der Fernverkehr einen Rückgang von 2 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum verzeichnete.Geringer Anstieg des Fahrgastaufkommens im ÖPNVIm öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), der 99 % des Linienverkehrs ausmacht, wuchs das Fahrgastaufkommen im 1. Halbjahr 2026 um 2 % auf insgesamt 5,7 Milliarden Fahrgäste. Drei Jahre nach Einführung des Deutschland-Tickets gab es somit noch einen geringen Anstieg der Fahrgastzahlen im Nahverkehr. Im 1. Halbjahr 2024 hatte der Anstieg 6 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum betragen, im 1. Halbjahr 2025 war es 1 %. Die Zahl der Fahrgäste im Nahverkehr mit Eisenbahnen stieg um 1 % auf 1,4 Milliarden. Das Fahrgastaufkommen in Straßenbahnen stieg ebenfalls um 1 % auf rund 2 Milliarden Fahrgäste. Den Nahverkehr mit Bussen nutzten 2,7 Milliarden Fahrgäste, das entspricht einem Zuwachs von 2 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum.Fahrgastzahl im Fernverkehr gesunkenDie Anzahl der Fahrgäste im Fernverkehr sank im 1. Halbjahr 2026 auf 75 Millionen Fahrgäste, das entspricht einem Rückgang von 2 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Im Eisenbahnfernverkehr fuhren dabei im 1. Halbjahr 2026 mit 69 Millionen Fahrgästen 3 % weniger Fahrgäste als im Vorjahreszeitraum. Eine Ursache hierfür dürften witterungsbedingte Beeinträchtigungen des Bahnbetriebs im 1. Quartal 2026 sein. Im Fernverkehr mit Bussen reisten rund 5,4 Millionen Fahrgäste, hier ergab sich ein Zuwachs von 10 %.Methodische Hinweise:Aufgrund der Neufestlegung des Berichtskreises ab dem 1. Quartal 2026 können die rechnerischen Veränderungsraten für einige Verkehrsarten verzerrt sein. Für diese Verkehrsarten wurden daher die Veränderungsraten auf der Basis von bereinigten Vorjahreswerten berechnet.Die Angaben der amtlichen Statistik zum Personenverkehr mit Bussen und Bahnen stammen seit dem 1. Quartal 2024 von allen Unternehmen, die Personenverkehr mit Eisenbahnen oder Straßenbahnen betreiben, sowie von den Busunternehmen, die im Jahr der letzten Vollerhebung (2019) mindestens 250 000 Fahrgäste beförderten oder die neu gegründet wurden und ebenfalls mindestens 250 000 Fahrgäste beförderten.Im Nahverkehr werden Fahrgäste, die während einer Fahrt zwischen den Verkehrsmitteln eines Unternehmens umsteigen, in die Gesamtzahl nur einmal einbezogen, in die nach Verkehrsmitteln untergliederten Angaben jedoch mehrmals. Als Fahrgäste werden sogenannte Beförderungsfälle gezählt. Fahren im Berichtszeitraum Personen mehrfach, werden sie somit auch mehrfach gezählt.Die Angaben der Statistik sind mit Unsicherheiten behaftet, da automatisierte Fahrgastzählsysteme (AFZS) noch nicht flächendeckend im Einsatz sind. Mit Einführung des Deutschlandtickets ist es für die lokalen Verkehrsunternehmen zudem schwerer geworden, das Fahrgastaufkommen festzustellen, da das Deutschlandticket sowohl regional als auch durch zentrale Vertriebsstellen verkauft wird. Besonders unsicher sind dabei die Angaben zum Liniennahverkehr mit Bussen.Weitere Informationen:Weitere Ergebnisse zum Personenverkehr in Bussen und Bahnen im 1. Halbjahr 2026 und im 2. Quartal 2026 bieten entsprechende Tabellen auf der Themenseite "Personenverkehr" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes. Dort sind auch experimentelle Daten in Form von AFZS-Indizes für Schienenverkehrsunternehmen verfügbar.Basisdaten und lange Zeitreihen nach Quartalen zum Personenverkehr mit Bussen und Bahnen sind über die Tabellen "Beförderte Personen, Personenkilometer" (46181-0005 und 46181-0015) in der Datenbank GENESIS-Online abrufbar.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:PersonenverkehrTelefon: +49 611 75 4852www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6355576