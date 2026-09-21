WIESBADEN (ots) -- Elektroautos mit einem Exportanteil von 28,1 %- Pkw-Exporte in die Vereinigten Staaten gehen um 2,6 % zurück- Importe von neuen Pkw steigen um 16,0 % - China mit größtem Anteil an den ImportenVon Januar bis Juli 2026 wurden rund 2,0 Millionen neue Pkw im Wert von 73,5 Milliarden Euro aus Deutschland exportiert. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, sanken im Vergleich zum Vorjahreszeitraum die Exporte von Neuwagen mengenmäßig um 4,0 %. Wertmäßig nahm der Export von neuen Pkw um 8,9 % ab.Die wichtigsten Zielländer für deutsche Pkw waren in den ersten sieben Monaten 2026 das Vereinigte Königreich, die USA und Italien. In diese drei Länder gingen 32,7 % der neuen Pkw. In das Vereinigte Königreich wurden rund 258 000 Pkw oder 13,0 % der Neuwagen exportiert, in die USA 245 000 Pkw (12,3 %) und nach Italien 147 000 Pkw (7,4 %).Neue Elektroautos mit einem Exportanteil von 28,1 %Der Export von Neufahrzeugen mit Verbrennungsmotor machte in den ersten sieben Monaten des Jahres 2026 den mengenmäßig größten Anteil aus: 52,7 % der deutschen Exporte von Neuwagen hatten diese Antriebsart. Danach folgten Pkw mit Elektromotor (28,1 %) und Hybridfahrzeuge (19,2 %). Diese Anteile blieben weitgehend unverändert gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Exporte von Pkw mit Verbrennungsmotor gingen im Zeitraum Januar bis Juli 2026 um 2,9 % auf 1 Million Stück zurück, während die Exporte von Elektroautos um ebenfalls 2,9 % auf 560 000 Stück und von Hybridfahrzeugen um 8,2 % (auf 380 000 Pkw) gegenüber dem Vorjahreszeitraum sanken.Pkw-Exporte in die Vereinigten Staaten gehen um 2,6 % zurückIn die USA wurden mit 245 000 Pkw im Wert von 9,6 Milliarden Euro mengenmäßig 2,6 % und wertmäßig 17,1 % weniger Pkw als im Vorjahreszeitraum exportiert. Den mit Abstand größten Teil der Exporte in die USA machten mit 198 000 oder 80,8 % Pkw mit Verbrennungsmotor aus. Es folgten Elektroautos mit einem Anteil von 10,0 % (25 000 Pkw) und Hybridfahrzeuge mit 9,2 % (23 000 Pkw). Die Exporte von Neuwagen mit Verbrennungsmotor in die USA stiegen im Zeitraum Januar bis Juli 2026 damit um 31,7 % zum Vorjahreszeitraum, während deutlich weniger Hybridfahrzeuge als im Vorjahr dorthin exportiert wurden (-50,3 %). Auch die Exporte von Elektroautos nahmen gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 56,1 % ab.Importe von neuen Pkw steigen um 16,0 %, China wird wichtigstes Importland bei PkwNach Deutschland importiert wurden in den ersten sieben Monaten des Jahres 2026 rund 1,3 Millionen neue Pkw im Wert von 34,9 Milliarden Euro. Gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres 2025 stiegen die Einfuhren mengenmäßig um 16,0 % und wertmäßig um 12,6 %. Auch bei den importierten Fahrzeugen war der Verbrennungsmotor die häufigste Antriebsart mit 43,7 % oder 554 000 Pkw, gefolgt vom Hybridmotor mit 31,8 % der importierten Fahrzeuge (403 000 Pkw). Reine Elektrofahrzeuge machten einen Anteil von 24,4 % aus (309 000 Pkw). Gegenüber dem Vorjahreszeitraum Januar bis Juli 2025 nahmen die Importe von Pkw mit Verbrennungsmotor um 9,0 % ab, während die Importe von Hybridfahrzeugen um 36,0 % und die von reinen Elektroautos um 66,3 % stiegen.Die meisten importierten Neuwagen stammten mit einem Anteil von 13,8 % aus China (175 000 Pkw), gefolgt von Tschechien (13,7 %, 173 000 Pkw) und Spanien (12,4 %, 157 000 Pkw). Damit kletterte China aufgrund der stark gestiegenen Einfuhr von neuen Pkw (+120,9 %) auf Rang 1 der wichtigsten Lieferländer. Im Vorjahreszeitraum belegte China noch Rang 4 der Lieferländer. Auch die Einfuhren aus Tschechien nahmen gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 22,9 % zu, während die Importe aus Spanien leicht um 0,4 % sanken. Aus den Vereinigten Staaten wurden von Januar bis Juli 2026 rund 59 000 neue Pkw importiert (4,7 % der gesamten Importe von Neuwagen). Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nahmen die Einfuhren von dort um 5,1 % ab. Die Vereinigten Staaten sanken damit auf Rang 6 der wichtigsten Lieferländer von neuen Pkw (Vorjahr Rang 5).Methodische Hinweise:Gegenstand der Außenhandelsstatistik ist der grenzüberschreitende Warenverkehr Deutschlands mit dem Ausland. Für die drei Pkw-Segmente wurden folgende Warenummern des Warenverzeichnisses für die Außenhandelsstatistik zusammengefasst: Verbrennungsmotoren (WA8703 22 10, WA8703 23 19, WA8703 31 10, WA8703 32 19, WA8703 33 19); Hybridfahrzeuge (WA8703 40 10, WA8703 50 00, WA8703 60 10, WA8703 70 00). Für die reinen Elektrofahrzeuge wurde die WA8703 80 10 ausgewertet.Weitere Informationen:Alle detaillierten Ergebnisse zum Außenhandel des Berichtsmonats Juli 2026 bietet die Datenbank GENESIS-Online (Tabellen 51000). Ausgewählte Tabellen zur Außenhandelsstatistik bietet auch die Themenseite "Außenhandel" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes.Ergebnisse zum Außenhandel sind auch im "Dashboard Konjunktur" (www.dashboard-deutschland.de) verfügbar. In diesem Datenportal bündelt das Statistische Bundesamt hochfrequente Indikatoren der amtlichen Statistik und weiterer Datenanbieter zu den Themen Wirtschaft und Finanzen sowie Arbeitsmarkt, Bauen und Energie.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:AußenhandelTelefon: +49 611 75 2481www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6355575