Ravensburg/Dortmund/Berlin (ots) -Sie schließen die Betreuungslücke, wenn Kitas und Schulen noch nicht - oder nicht mehr - geöffnet haben: Eine Initiative aus Dortmund setzt sich für bessere Vereinbarkeit von Elternschaft und Beruf ein. Für das Projekt "Eulen & Lerchen" zeichnet die Stiftung Ravensburger Verlag nun das Mütterzentrum Dortmund e. V. mit dem Leuchtturmpreis Ehrenamt 2026 aus. Sie würdigt so das Engagement der rund 85 Freiwilligen, die sich zu Hause bei Familien um deren Kinder kümmern. Damit hilft der Verein vor allem alleinerziehenden Frauen auf ihrem Weg hin zu einem existenzsichernden Beruf. Überreicht wird die mit 15.000 Euro dotierte Auszeichnung an die Geschäftsführerin des Mütterzentrums, Nicole Siegmann, bei einem Festakt am 23. November 2026 in Berlin.Ein Spagat, der Eltern viel Kraft kostet: Arbeiten Mutter oder Vater im Schichtdienst, müssen sie parallel fortwährend die Betreuung ihrer Kinder neu organisieren - wenn die Dienstzeiten außerhalb der Öffnungszeiten der Kitas oder der Offenen Ganztagsschulen liegen. Hier setzt das Projekt "Eulen & Lerchen" an: Mit dieser Initiative unterstützt das Mütterzentrum Dortmund e. V. den Alltag von Familien. Ehrenamtliche kommen früh morgens in die Haushalte und umsorgen dort die Kinder, wecken sie, frühstücken mit ihnen, und bringen sie in die Kita. Arbeiten die Eltern in der Spätschicht, stehen Abholen, Hausaufgabenbetreuung oder Spielplatzbesuche, gemeinsames Abendessen und Zu-Bett-Bringen auf dem Plan. Derzeit sind es 55 Familien in der Westfalenmetropole, die vom Engagement der 85 Frauen und Männer profitieren. Eine Gemeinschaftsleistung, wie Geschäftsführerin Nicole Siegmann betont: "Unsere Ehrenamtlichen, unsere Kooperationspartner, die ihren Beschäftigten die Teilnahme an unserer Initiative ermöglichen, und wir vom Verein: Eulen & Lerchen zeigt, wie wirksam wir vor Ort Lösungen schaffen, wenn alle zusammenarbeiten."Gesellschaftlicher Nutzen in Gutachten wissenschaftlich belegtWie wirksam das Projekt ist, hat schon die Forschung beschäftigt. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Evangelischen Hochschule Bochum veröffentlichten 2025 ein Gutachten zu Eulen & Lerchen. Dessen Aussage ist eindeutig: Das Projekt zeige, "wie wirksam Randzeitenbetreuung Familien unterstützt und gleichzeitig Betriebe entlastet." Die für die Erhebung befragten Eltern lobten vor allem die Zuverlässigkeit und die Qualität der Betreuung, und äußerten auch über die Projektkoordination des Mütterzentrum "sehr hohe" Zufriedenheit. Bezogen auf den wirtschaftlichen Nutzen zieht das Gutachten das Fazit: "Eulen & Lerchen ist damit ein Best-Practice-Beispiel, wie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf auch in Berufsfeldern mit atypischen Arbeitszeiten wie zum Beispiel Schichtarbeit verbessert und dem Fachkräftemangel wirksam begegnet werden kann."Engagement, das sich an der Lebenswelt der Mädchen und Jungen ausrichtet"Nicole Siegmann und ihr Team erleben täglich, wie der Spagat zwischen Arbeit und kindgerechter Ausgestaltung des Alltagslebens Familien zermürbt", sagt Johannes Hauenstein, Vorstand der Stiftung Ravensburger Verlag. "Dem setzen sie ein Angebot entgegen, das uns sehr überzeugt hat: sich um Kinder in ihrem eigenen Zuhause vor oder nach der institutionellen Tagesbegleitung zu kümmern. So trägt das Team der Projektkoordinatorinnen gemeinsam mit den ehrenamtlich Engagierten dazu bei, dass Mütter und Väter mit unterschiedlichsten sozialen Hintergründen Zugang zu verlässlicher Betreuung haben und gleichermaßen am Arbeitsleben teilnehmen können."Auszeichnung für Initiativen, die das Aufwachsen junger Menschen fördernDie Stiftung Ravensburger Verlag vergibt den Leuchtturmpreis Ehrenamt jährlich für herausragendes Engagement in der Bildung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen - in der Familie, in Institutionen oder im Ehrenamt. Der Preis wird seit 2011 verliehen und würdigt Projekte, die neue Wege gehen, Teilhabe fördern und Orientierung geben. Stiftungsvorstand Johannes Hauenstein überreicht die Auszeichnung am Montag, den 23. November 2026, bei einer Festveranstaltung vor geladenen Gästen in Berlin.Pressekontakt:Stiftung Ravensburger VerlagMedien- und ÖffentlichkeitsarbeitVerena Türck-Weishauptverena.tuerck-weishaupt@ravensburger.deTelefon 0751-861682Original-Content von: Stiftung Ravensburger Verlag, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155629/6355572