Jeden Montagmorgen berichten wir über fünf Dinge, die zum Wochenstart wichtig sind. Diesmal geht es um Künstliche Allgemeine Intelligenz, iOS 27, OpenAI, den Gameboy als Arbeitsgerät und Rezeptverwaltung per Open Source. "AGI ist da", das verkündete Nvidia-Chef Jensen Huang nach der Vorstellung des neusten OpenAI'Modells. AGI steht für Artificial General Intelligence - also eine Künstliche Allgemeine Intelligenz. Viele Expert:innen sehen allerdings ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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