EQS-News: Contemporary Nebula Technology Energy Co., Ltd. (CNTE) / Schlagwort(e): ESG/ESG

Nachhaltige Stromversorgung ohne Umrüstung des bestehenden Backup-Systems



21.09.2026 / 08:45 CET/CEST

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SCHWABMÜNCHEN, Deutschland, 21. September 2026 /PRNewswire/ -- CNTE hat ein 700-kW/1.624-kWh-Batterie-Energiespeichersystem in einer Industrieanlage in Schwabmünchen, Deutschland, installiert und dabei die bereits vorhandene 440-kWp-Photovoltaikanlage, den 500-kW-Dieselgenerator sowie den Netzanschluss zu einem koordinierten Hybrid-Energiesystem integriert. Das Projekt war darauf ausgerichtet, mehrere praktische Herausforderungen im Werk zu lösen, darunter die unzureichende Nutzung überschüssiger Solarstromproduktion, der ineffiziente Dieselbetrieb bei geringer Last, hohe Kraftstoff- und Wartungskosten sowie die Notwendigkeit, die Stromversorgung für die Produktion aufrechtzuerhalten. CNTE installierte sieben flüssigkeitsgekühlte Energiespeichereinheiten vom Typ STAR-H (100 kW/232 kWh), die über das Energy Management System (EMS) gesteuert werden. Das EMS koordiniert die Stromerzeugung aus Photovoltaik, die Speicherung in Batterien, den Netzstrom und die Stromerzeugung aus Diesel entsprechend dem Bedarf am Standort und ermöglicht es dem Werk so, seine vorhandenen Energieanlagen effizienter zu nutzen. Einer der wichtigsten Vorteile ist der verbesserte Eigenverbrauch von Solarstrom. Anstatt überschüssigen Solarstrom ungenutzt zu lassen, speichert die Batterie die Energie für Zeiten mit steigendem Bedarf und trägt so dazu bei, den Strombezug aus dem Netz zu reduzieren. Basierend auf den Projektannahmen könnte das System potenzielle zusätzliche Energiekosteneinsparungen in Höhe von rund 27.000 € erzielen sowie eine jährliche Solarstromerzeugung von rund 449 MWh. Das Batteriesystem verringert zudem die Abhängigkeit von Dieselgeneratoren bei Stromausfällen. In einem repräsentativen Szenario mit einem zweistündigen Stromausfall geht das Projekt davon aus, dass durch die Speicherung etwa 254 Liter Diesel eingespart werden könnten, was Kraftstoffkosten in Höhe von rund 570 € entspricht. Über die direkten Kosteneinsparungen hinaus trägt das Projekt zu den übergeordneten Nachhaltigkeitszielen des Werks bei, indem es den Einsatz erneuerbarer Energien erhöht und den unnötigen Dieselverbrauch senkt. Das Projekt in Schwabmünchen liefert zudem ein praxisnahes Beispiel für Industrieanlagen, die bereits Solaranlagen und Notstromaggregate betreiben. Durch den Einsatz von Batteriespeichern und einem intelligenten Energiemanagement kann die bestehende Infrastruktur einen höheren wirtschaftlichen Nutzen, eine verbesserte Energieversorgungssicherheit und eine geringere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen bieten, ohne dass eine vollständige Neugestaltung des Stromversorgungssystems des Standorts erforderlich ist. Informationen zu CNTE CNTE ist ein globaler Anbieter von Energiespeicherlösungen, an dem CATL beteiligt ist. Das Unternehmen bietet Lösungen für Anwendungen im Versorgungsbereich sowie für Gewerbe und Industrie und Privathaushalte weltweit. CNTE verbindet Forschung und Entwicklung, intelligente Fertigung und vor Ort erbrachte Dienstleistungen, um eine effizientere, widerstandsfähigere und CO2-ärmere Energienutzung zu fördern. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/nachhaltige-stromversorgung-ohne-umrustung-des-bestehenden-backup-systems-302884406.html



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