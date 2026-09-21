

EQS-Media / 21.09.2026 / 09:00 CET/CEST





PRESSEMITTEILUNG



HRK LUNIS stellt Vorstand für die weitere Wachstumsphase auf



Frankfurt am Main, 21.09.2026 - Die HRK LUNIS AG hat Andrea Ritzmann zum Chief Financial Officer (CFO) bestellt. Ritzmann ist seit April 2026 für das Unternehmen tätig und gehört seit dem 1. August 2026 dem Vorstand an.



Mit der wachsenden Größe des Unternehmens gewinnt die Finanzfunktion zunehmend an Bedeutung. Die HRK LUNIS AG trägt dieser Entwicklung Rechnung, indem sie die Funktion des CFO künftig als eigenständige Vorstandsposition besetzt. Bernhard Pfitzner verlässt den Vorstand auf eigenen Wunsch. Der Vorstand der HRK LUNIS AG wird künftig aus fünf Personen bestehen.

"Mit Andrea Ritzmann gewinnen wir eine erfahrene Finanzexpertin für den Vorstand. Die Stärkung unserer Finanzführung in einer eigenständigen Position ist ein wichtiger Schritt für die weitere Entwicklung von HRK LUNIS. Bernhard Pfitzner danken wir für seine Verdienste und wünschen ihm für seinen weiteren Weg alles Gute", sagt Andreas Brandt, Vorstandsvorsitzender der HRK LUNIS AG.





Über HRK LUNIS



HRK LUNIS zählt mit einem verwalteten Vermögen von ca. 9 Mrd. Euro zu den größten

unabhängigen Vermögensverwaltern im deutschsprachigen Raum. 120 Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter kümmern sich um die Belange anspruchsvoller Privatkunden, Unternehmer und deren Familien. Im institutionellen Bereich bzw. Fondsmanagement wird die Verantwortung für die Gelder von Firmen, Stiftungen, Verbänden und Pensionskassen übernommen. Von den Mitbewerbern grenzt sich HRK LUNIS vor allem durch das hauseigene Investment Office mit ausgebildeten Analysten und Fondsmanagern ab. Die seit über 20 Jahren gewachsene Fachkompetenz im Bereich Private Equity ist ein weiteres Alleinstellungsmerkmal.



Ergänzt wird das Angebot durch das unabhängig agierende Multi Family Office WERTIQ. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft der HRK LUNIS bietet Kundinnen und Kunden einen individuellen Mehrwert, der über das rein Finanzielle hinausgeht. Die Schwerpunkte liegen bei der strategischen Vermögensplanung, dem Gesamtvermögenscontrolling und der digitalen Finanzbuchhaltung sowie der Vorsorge- und Generationenplanung und dem Stiftungswesen. Hauseigene Immobilienexperten stehen bei Themen wie Immobilienerwerb oder -verkauf zur Seite. Das Münchner Unternehmen schreibt zudem mittels Beauty Contest private, institutionelle und nachhaltige Vermögensverwaltungsmandate aus.



Weitere Informationen finden Sie unter www.hrklunis.de | www.wertiq.de





Pressekontakt HRK LUNIS



Joachim Spiering Anika Perlewitz

Telefon +49 (0) 89 216686 56 Telefon +49 (0) 40 22 89 72 67-3

Mobil +49 (0) 171 337 9851 Mobil +49 (0) 174 142 6243

joachim.spiering@hrklgroup.de anika.perlewitz@hrklgroup.de





HRK LUNIS AG

Friedrichstraße 31

60323 Frankfurt am Main



Emittent/Herausgeber: HRK LUNIS AG

Schlagwort(e): Finanzen



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