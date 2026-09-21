Nach einem sommerlichen Höhenflug, welcher die Redcare Pharmacy-Aktie (A2AR94) bis auf ein Niveau bei 73,80 Euro geführt hatte, ging es im Spätsommer wieder nach unten. Das Zwischentief war erst knapp über der 50-Euro-Marke erreicht. Positive Analystenkommentare haben aber den Wert gegen Ende der Vorwoche wieder kräftig anschoben. Schon am vergangenen Donnerstag verzeichne die Redcare Pharmacy-Aktie, die früher als Papier der Shop Apotheke bekannt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Plusvisionen.de