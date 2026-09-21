BERLIN (dpa-AFX) - Trotz des katastrophalen Abschneidens der CDU bei der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern hat Unions-Fraktionsgeschäftsführerin Catarina dos Santos-Wintz dem Kanzler das Vertrauen seiner Fraktion im Bundestag zugesichert. "Friedrich Merz hat unser Vertrauen. Er führt dieses Land in absolut außergewöhnlichen und absolut schwierigen Zeiten", sagte dos Santos-Wintz im ARD-"Morgenmagazin". Sie fügte hinzu: "Er ist unser Bundeskanzler."

Zugleich machte die CDU-Politikerin deutlich, dass es nicht um eine "Rettung der Kanzlerschaft" gehe, sondern um die Lage im Land. "Unsere sozialen Sicherungssysteme sind quasi am Ende." Sie wolle diese wieder auf Vordermann bringen. "Und dazu müssen wir - verzeihen Sie mir den Ausdruck - aber aufräumen." Dazu müsse man die Reformen gemeinsam mit der SPD im Parlament voranbringen. "Um dann wieder dahin zu kommen, wo wir alle hinwollen, nämlich in eine Diskussion, die um Entlastung gehen kann, die zu wirtschaftlichem Aufschwung führt und zu etwas, was den Menschen auch wieder ein bisschen Lust auf Zukunft machen kann."/thn/DP/stk