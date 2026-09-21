EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 28.09.2026
Ort: https://aktie.bvb.de/publikationen/geschaftsberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 28.09.2026
Ort: https://aktie.bvb.de/en/publications/annual-reports-2
21.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
|Rheinlanddamm 207-209
|44137 Dortmund
|Deutschland
|Internet:
|https://aktie.bvb.de/
|LEI Code:
|529900XO0YTOOKCLQB44
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2402180 21.09.2026 CET/CEST