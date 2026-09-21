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Infrastructure Capital Advisors feiert die Auflegung des S&P 500 Option Income UCITS ETF (SPYC)



21.09.2026 / 09:25 CET/CEST

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SPYC ist nun an der LSE, bei Xetra und an der Borsa Italiana notiert und an 11 europäischen Märkten registriert. NEW YORK, 21. September 2026 /PRNewswire/ -- Infrastructure Capital Advisors ("Infrastructure Capital"), ein führender Anbieter von Anlagemanagementlösungen, die speziell auf die Bedürfnisse ertragsorientierter Anleger zugeschnitten sind, , feiert gemeinsam mit SPYC die Erweiterung seines Angebots in Europa. SPYC kombiniert aktiv ausgewählte S&P-500-Aktien mit einer flexiblen "Covered-Call"-Strategie und zielt darauf ab, monatliche Erträge zu erzielen und gleichzeitig das Potenzial für Kapitalwachstum zu bewahren. "Viele Anleger streben nach beständigen Erträgen, ohne dabei auf Wachstumschancen verzichten zu wollen", sagte Jay Hatfield v . "SPYC wurde entwickelt, um die gestiegene Volatilität, die wir bei den im S&P 500 gelisteten Unternehmen beobachten, durch aktive Optionsstrategien zu nutzen und gleichzeitig den umsichtigen und pragmatischen Ansatz bei der Portfolio- und Produktgestaltung beizubehalten, für den Infrastructure Capital bekannt ist." Infrastruktur-Kapital-ETFs Ticker Infrastructure Capital Preferred Income UCITS-ETF PFFI Infrastructure Capital S&P 500 Option Income UCITS ETF SPYC UCITS-ETF "Nuclear Renaissance" NUKZ Die hierin enthaltenen Informationen geben unsere subjektiven Einschätzungen und Meinungen wieder und sind nicht als Anlage-, Steuer-, Rechts- oder Finanzberatung zu verstehen. Anleger sollten die Anlageziele, Risiken, Gebühren und Kosten sorgfältig abwägen, bevor sie eine Anlage tätigen. Bitte lesen Sie den Prospekt sorgfältig durch, bevor Sie investieren. Weitere Informationen zu den Fondsstrategien oder zu Infrastructure Capital. Ein paar Worte zu SPYC Risk: Anlagen sind mit Risiken verbunden, einschließlich eines möglichen Verlusts des Kapitals. Eine Anlage in den Fonds kann Risiken unterliegen, zu denen unter anderem Anlagen in Aktien, dividendenausschüttende Wertpapiere, Versorgerunternehmen, Unternehmen mit kleiner, mittlerer und großer Marktkapitalisierung, Optionsrisiken, Immobilieninvestmentgesellschaften (REITs), Master Limited Partnerships, Auslandsinvestitionen und Schwellenmärkte, Schuldtitel, Hinterlegungsscheine, Marktereignisse, operative Risiken, hohe Portfolioumschlagshäufigkeit, Handelsprobleme, aktives Management, Handel mit Fondsanteilen, Aufschlag-/Abschlagrisiko sowie die Liquidität der Fondsanteile, was zu Kursschwankungen dieser Anlagen führen kann. Auslandsinvestitionen sind mit Risiken verbunden, darunter Veränderungen der wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen, Wechselkursschwankungen, Änderungen ausländischer Vorschriften sowie Wechselkursschwankungen, die sich negativ auf die Rendite des Fonds auswirken können. Hochverzinsliche Aktien und Schuldtitel können mit erhöhten Risiken verbunden sein. Der Fonds ist eine kürzlich gegründete Investmentgesellschaft ohne bisherige Geschäftstätigkeit. Nur für professionelle Anleger. Risikokapital. Marketingkommunikation. Bitte besuchen Sie https://hanetf.com/fund/spyc-infrastructure-capital-sp-500-option-income-etf/ und um einen Prospekt und weitere Informationen über den Fonds zu erhalten. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/infrastructure-capital-advisors-feiert-die-auflegung-des-sp-500-option-income-ucits-etf-spyc-302884445.html



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