München (ots) -Auch wenn die Staugefahr auf den Fernstraßen am kommenden Wochenende insgesamt abnimmt, muss bei schönem Wetter weiterhin mit viel Ausflugs- und Wanderverkehr in Richtung Süden, in den Alpenraum, in die Mittelgebirge sowie zu den Küsten und Seen gerechnet werden. Vor allem am Freitagnachmittag ist der übliche Pendlerverkehr unterwegs, am Samstag- und Sonntagvormittag kommen Ausflügler hinzu. Die Rückreisewelle sorgt jeweils am späten Nachmittag bis in den Abend hinein für volle Straßen.Zusätzliche Verkehrsbelastungen sind wegen des Oktoberfests in und um München sowie wegen des Cannstatter Wasens in der Region Stuttgart zu erwarten.Die Bautätigkeit auf den Autobahnen bleibt hoch: Bundesweit gibt es derzeit rund 1.000 Baustellen, die für Behinderungen und Engpässe sorgen.Besonders staugefährdete deutsche Autobahnen:- A1 Fehmarn - Lübeck - Hamburg - Bremen - Osnabrück - Münster - Dortmund - Köln- A2 Dortmund - Hannover - Braunschweig - Magdeburg- A3 Oberhausen - Köln - Frankfurt - Würzburg - Nürnberg - Passau- A4 Heerlen/Aachen - Köln - Olpe sowie Chemnitz - Dresden - Görlitz- A5 Heidelberg - Karlsruhe - Basel sowie Kassel - Frankfurt- A6 Mannheim - Heilbronn- A7 Flensburg - Hamburg - Hannover - Kassel - Fulda - Würzburg - Ulm - Füssen/Reutte- A8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg- A9 Halle/Leipzig - Nürnberg - München- A10 Berliner Ring- A44 Kassel - Dortmund- A61 Mönchengladbach - Koblenz - Ludwigshafen- A72 Zwickau - Chemnitz- A96 Lindau - München- A99 Autobahnring MünchenAuch im benachbarten Ausland kann es zu Verzögerungen kommen.In Österreich sorgen Baustellen und Ausflugsverkehr auf der Tauernautobahn (A10), der Karawankenautobahn (A11), der Inntalautobahn (A12) sowie der Rheintalautobahn (A14) teilweise für Behinderungen. Auf der Brennerautobahn A13 kommt es wegen der Sanierung der Lueg-Brücke weiterhin zu Engpässen zwischen Innsbruck und dem Brenner. Ebenfalls staugefährdet ist die Fernpass-Bundesstraße (B179).In der Schweiz können folgenden Autobahnabschnitte betroffen sein: Die A1 zwischen Bern, Zürich und St. Margrethen, die A2 zwischen Basel, Luzern und Chiasso (Gotthard-Route), die A3 zwischen Basel, Zürich und Chur und die A13 zwischen Bregenz und Chiasso (San-Bernardino-Route).In Italien sind insbesondere auf der Strecke von der Schweizer Grenze über Mailand nach Genua (A9/A7) sowie auf der Brennerroute (A22) Verzögerungen zu erwarten.Aufgrund der Grenzkontrollen können bei der Einreise nach Deutschland Wartezeiten entstehen.Weitere Informationen finden Sie auf www.adac.de. (https://www.adac.de/)Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7849/6355608