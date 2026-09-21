EQS-News: Comarch / Schlagwort(e): Sonstiges

Comarch im IDC MarketScape 2026 als führender Anbieter von weltweit konformen Lösungen für die elektronische Rechnungsstellung ausgezeichnet



21.09.2026 / 09:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



KRAKAU, Polen, 21. September 2026 /PRNewswire/ -- Comarch wurde im IDC MarketScape: Worldwide Compliant E-Invoicing Solutions 2026 Vendor Assessment (doc EUR154882XXX, September 2026) als "Leader" ausgezeichnet. Der Bericht bewertet Technologieanbieter weltweit sowohl hinsichtlich ihrer aktuellen Fähigkeiten als auch ihrer langfristigen Strategie, Unternehmen bei der Einhaltung von Vorschriften in verschiedenen Rechtsräumen zu unterstützen. "Unsere Mission war es schon immer, internationalen Unternehmen eine einheitliche, globale Plattform für die elektronische Rechnungsstellung zur Verfügung zu stellen. Wir sind überzeugt, dass diese Anerkennung durch den IDC MarketScape belegt, dass wir dieses Versprechen einlösen - nämlich unseren Kunden zu ermöglichen, sich mühelos in den komplexen regulatorischen Rahmenbedingungen von mehr als 70 Märkten zurechtzufinden", sagt Adam Beldzik, E-Invoicing Sector Director bei Comarch. Comarch E-Invoicing bietet Unternehmen und Organisationen eine einheitliche, zentralisierte globale Drehscheibe, die auf einer hauseigenen Plattform basiert. Durch eine einzige Integration in ihre ERP-Infrastruktur können globale Unternehmen die Formatierung, Validierung und Weiterleitung im Rahmen komplexer gesetzlicher Vorgaben und Handelspartnernetzwerke automatisieren. Laut der Analyse von IDC MarketScape sollte Comarch in Betracht gezogen werden von einem großen, länderübergreifenden Unternehmen, häufig mit mehrerenERP-Systemen und hohem Durchsatz im Einzelhandel, FMCG, in der Fertigung oder Logistik, das Compliance und den Austausch von Geschäftsdokumenten auf einer einzigen internen Plattform wünscht, Wert auf direkte Eigenverantwortung für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und transparente Preisgestaltung legt und die Betreuung durch lokale Partner außerhalb Europas akzeptieren kann." Auszug aus dem 2026 IDC MarketScape herunterladen. Informationen zum IDC MarketScape Das IDC MarketScape -Modell zur Anbieterbewertung wurde entwickelt, um einen Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit von Technologie- und Dienstleistungsanbietern in einem bestimmten Markt zu vermitteln. Die Studie nutzt eine strenge Bewertungsmethodik, die sowohl auf qualitativen als auch auf quantitativen Kriterien basiert und zu einer einheitlichen grafischen Darstellung der Position jedes Anbieters innerhalb eines bestimmten Marktes führt. IDC MarketScape: bietet einen klaren Rahmen, in dem die Produkt- und Dienstleistungsangebote, die Fähigkeiten und Strategien sowie die aktuellen und zukünftigen Erfolgsfaktoren der Technologieanbieter auf dem Markt aussagekräftig verglichen werden können. Das Rahmenwerk versorgt Technologiekäufer außerdem mit einer 360-Grad-Bewertung der Stärken und Schwächen bestehender und potenzieller Anbieter. Informationen zu Comarch Comarch ist ein europäischer Marktführer im Bereich IT-Lösungen für Unternehmen und ein Pionier neuer Technologien , der Projekte für führende Marken aus Polen und der ganzen Welt in wichtigen Wirtschaftssektoren realisiert. Das Unternehmen bietet Lösungen für die Bereiche Kundenbindung, Kommunikation, Finanzen, Einzelhandel sowie ERP. Als "AI-first"-Unternehmen konzentriert sich Comarch darauf, neue Technologien zu nutzen, um Betriebsprozesse zu optimieren, sowie KI-gestützte Lösungen zu entwickeln, die seinen Kunden einen echten geschäftlichen Mehrwert bieten. anna.kazarnowicz@comarch.com View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/comarch-im-idc-marketscape-2026-als-fuhrender-anbieter-von-weltweit-konformen-losungen-fur-die-elektronische-rechnungsstellung-ausgezeichnet-302884464.html



21.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News