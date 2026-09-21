Die Anforderungen an eine Unfallversicherung sind nicht für jeden Kunden gleich. Ein Arzt benötigt andere Leistungen als eine Seniorin, ein Handwerker andere als ein Kind. Genau hier setzt der neue Ansatz an: Statt starrer Paketlösungen soll der Versicherungsschutz modularer und stärker am individuellen Bedarf ausgerichtet werden. In diesem Expertengespräch von Mein Geld TV geht es um die Frage, wie sich moderne Unfallversicherung vom klassischen Produktverständnis abheben kann - und welche Rolle Zielgruppen, Berufsrisiken und individuelle Bedürfnisse dabei spielen. Das erwartet Sie im Video: ?? Was den neuen Ansatz von klassischen Unfallversicherungen unterscheidet ?? Warum starre Paketlösungen zunehmend an ihre Grenzen stoßen können ?? Wie modulare Bausteine eine bedarfsgerechtere Absicherung ermöglichen ?? Warum Berufsgruppen wie Ärzte und Pflegekräfte besondere Unfallrisiken haben ?? Wie spezielle Gliedertaxen auf die Anforderungen bestimmter Berufe eingehen ?? Warum Senioren nach einem Unfall häufig stärker auf konkrete Unterstützungsleistungen angewiesen sind ?? Welche Unterschiede bei der Absicherung von Kindern und älteren Menschen relevant sind ?? Wie Prävention, Unterstützungsleistungen und Kapitalleistungen miteinander verbunden werden können Für Versicherungsvermittler bedeutet das einen stärkeren Fokus auf die individuelle Bedarfsermittlung: Nicht jeder Kunde braucht dieselbe Unfallversicherung - entscheidend ist, welche Risiken und Lebenssituationen tatsächlich abgesichert werden sollen. ?? Viel Spaß beim Zuschauen! Abonnieren Sie Mein Geld TV, um keine Experteninterviews rund um Versicherungen, Finanzen und Vorsorge zu verpassen. MeinGeldTV Unfallversicherung PrivateUnfallversicherung Versicherung Versicherungsvertrieb Versicherungsmakler Versicherungsvermittler Vorsorge Absicherung Gliedertaxe Berufsgruppen Gesundheitsberufe Senioren Kinder Kundenberatung

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