Eine Unfallversicherung muss heute mehr leisten als nur eine Kapitalzahlung im Schadenfall. Für Kunden wird zunehmend entscheidend, wie schnell und umfassend sie nach einem Unfall Unterstützung erhalten und auf dem Weg zurück in den Alltag begleitet werden. In diesem Expertengespräch von Mein Geld TV geht es um den Wandel in der Unfallversicherung und darum, warum Orientierung, persönliche Begleitung und konkrete Hilfe im Schadenfall immer wichtiger werden. Das erwartet Sie im Video: ?? Warum die reine Geldleistung in der Unfallversicherung nicht mehr ausreicht ?? Was Kunden nach einem Unfall tatsächlich benötigen ?? Warum Schnelligkeit und persönliche Unterstützung im Schadenfall entscheidend sind ?? Wie eine aktive Begleitung den Heilungsverlauf unterstützen kann ?? Warum Orientierung im Leistungsfall für Kunden besonders wichtig ist ?? Wie sich die Erlebbarkeit der Unfallversicherung verbessern lässt ?? Was eine moderne Unfallversicherung vor, während und nach einem Unfall leisten sollte ?? Warum gerade bei Unfällen im Ausland ein verlässlicher Partner an der Seite des Kunden wichtig ist Für Versicherungsvermittler zeigt sich dabei ein wichtiger Wandel: Die Unfallversicherung wird zunehmend vom reinen finanziellen Absicherungsprodukt zum Service- und Begleitungsangebot rund um den Schadenfall. ?? Viel Spaß beim Zuschauen! Abonnieren Sie Mein Geld TV, um keine Experteninterviews rund um Versicherungen, Finanzen und Vorsorge zu verpassen. MeinGeldTV Unfallversicherung PrivateUnfallversicherung Versicherung Versicherungsvertrieb Versicherungsmakler Versicherungsvermittler Unfall Vorsorge Absicherung Schadenfall Kundenberatung Versicherungsberatung

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